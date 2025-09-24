Не тільки ведмедик із троянд: що відомо про дівчину, якій подарували скандальний "букет" (фото)

Квіткова композиція за півмільйона гривень дісталася власниці бренду жіночого одягу

Останніми днями в соцмережах спалахнув скандал навколо величезного ведмедя з червоних троянд. Обурення користувачів викликала насамперед вартість квіткової композиції – 536 тисяч гривень. Як виявилось, цей нестандартний букет замовив український бренд жіночого одягу для своєї власниці Даніели Косянчук.

"Телеграф" розповість, що відомо про цю дівчину і які ще предмети розкоші вона має.

Даніела Косянчук — українська підприємниця та власниця маловідомого бренду жіночого одягу DaLee у серці Києва. Дівчина опинилася в центрі скандалу після того, як з’ясувалося, що квіткова композиція у вигляді ведмедя із червоних троянд дісталася саме їй.

Даніела Косянчук і той самий ведмедик з троянд

Як пишуть ЗМІ, цей "букет" для Косянчук замовили представники її бренду. Сама вона опублікувала в соцмережі фото з підписом російською мовою: "Сладкие 29. Пристегиваемся друзья, а теперь мы взлетаем". Ймовірно, ведмедик із квітів – це подарунок власниці бренду до дня народження.

Даніела Косянчук отримала букет від свого бренду

Варто зазначити, що коли спалахнув скандал, Даніела закрила свою сторінку в Instagram. Однак у телеграм-каналах публікують фото дівчини з дорогими годинниками, вартість яких досягає десятків і сотень тисяч євро:

Patek Philippe Nautilus 5740 – €169 900.

Audemars Piguet Royal Oak Openworked — € 165300.

Audemars Piguet Royal Oak Chronograph — € 91300.

Rolex Datejust 126334 — € 18 000.

Hublot Classic Fusion Chronograph – €8,800.

Крім того, як пише "Обозреватель", Косянчук володіє розкішним автопарком. Згідно з документами, на неї зареєстровані: авто BMW X3 за понад 50 тисяч доларів, Mercedes-Benz AMG G63 2024 випуску за 250 тисяч доларів і мотоцикл Ducati Panigale V4S, вартість якого може досягати 30 тис. доларів. Також є інформація про те, що магазин одягу Косянчук працює з 2023 року, а ФОП вона зареєструвала лише у січні 2025 року.

Треба сказати, що думки українців про розкішне життя та ведмедика з троянд за півмільйона гривень для Даніели Косянчук розійшлися. Хтось вважає, що таке марнотратство під час війни є неприпустимим, а інші закликають не рахувати чужі гроші.

