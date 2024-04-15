Потрібно допомагати не тільки Ізраїлю: Білий дім вимагає від Конгресу ухвалити допомогу усім союзникам

В Білому домі знають, що голоси за документ у Палаті представників є

У Білому домі хочуть якнайскоріше бачити винесення на голосування в Палаті представників законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю, а не окремих його частин. Голоси за пакет у Палаті є.

Про це сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише видання Axios. За його словами, Палаті представників потрібно тільки поставити сенатський пакет на голосування та ухвалити його.

"Нам не потрібні були нагадування про те, що відбувається в Україні. Але минула ніч, безумовно, значно підкреслює загрозу, з якою стикається Ізраїль у дуже, дуже складному сусідстві… Ми з вами знаємо, що голоси є. Ми просто шукаємо лідерства в офісі спікера: винести його на обговорення, проголосувати за нього, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси та захистити себе — чого він явно потребує, — а й Україна також", – зазначив Кірбі.

Як писав "Телеграф", питання надання США фінансової допомоги Україні у війні з Росією, яке тягнеться з жовтня минулого року, має бути, нарешті, розглянуте цього тижня. Про це заявив голова розвідувального комітету Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер.

В жовтні минулого року Президент США Джо Байден запросив у Конгресу серйозну суму додаткового фінансування для України та Ізраїлю. Для допомоги нашій країні планували виділити 61,3 млрд доларів. З того часу законопроєкт пройшов скрізь справжні терня і все ніяк не міг дістатися до зір.

Чимало політиків намагалися спрогнозувати, коли у США зрештою проголосують за пакет допомоги й чи проголосують взагалі. Зрештою, 1 квітня американський конгресмен дав прогноз щодо голосування за допомогу Україні. Це мало відбутися в першій декаді квітня, та, зрештою, як бачимо, так і не відбулося.