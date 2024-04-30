Генератор удивительных законов. Чем запомнится за пять лет в Раде Георгий Мазурашу
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Пока Рада закрыта для прессы, подсматриваем за депутатами через открытые реестры
"Телеграф" продолжает серию материалов #КакойТыНардеп об эффективности народных избранников, просидевших в парламенте почти пять лет. Узнаем, кто сколько законопроектов подал, прогуливал ли заседание и каково состояние их финансов.
В этот раз рассмотрим автора законодательных странностей Георгия Мазурашу. За время работы в Раде 53-летний политик успел подать сотни правок и стал соавтором сотен законопроектов, получивших скандальную репутацию.
Досье
В 2019 году был избран в Раду от 203 округа (Черновицкая область) от партии "Слуга народа" как беспартийный.
До избрания сделал карьеру журналиста, был руководителем "Черновцы-инфо", работал в исполкоме Черновицкого отделения Национального олимпийского комитета.
Член фракции "Слуга народа", но из партии вышел в феврале 2024 года.
Эффективность работы в Раде
Активен в представлении законопроектов, но они не набирают нужное количество голосов. Получил репутацию депутата-графомана и генератора странных законов. Вот что мы имеем в виду:
- стал соавтором более 500 законопроектов.
- Вместо декриминализации порно предлагал усилить ответственность: штраф 85 тыс. грн или 12 лет за решеткой.
- Подал 374 правки (это больше всего среди нардепов) в законопроект по мобилизации.
- Предлагал ввести ежедневную молитву за деоккупацию Украины.
- Зарегистрировал законопроект о штрафах за "пропаганду гомосексуализма".
- Предлагал сажать в тюрьму украинцев на 5-7 лет за критику властей.
- Хотел разрешить коммунальщикам и владельцам домов собирать информацию о мужчинах от 18 до 60 лет и передавать в ТЦК.
- Предложил запретить продажу алкоголя и сигарет в магазинах, торгующих продуктами питания.
- Предлагал ввести "откуп" от мобилизации для выезда за границу (13 000 грн.)
- Предлагал расстреливать дезертиров, отказывавшихся идти в наступление.
Или обеднел/обогатил
Семья нардепа арендует дом в Броварах под Киевом и владеет недвижимостью в Черновцах (квартира и дом).
За время пребывания в Раде у депутата появился скромный автомобиль Dacia Sandero 2008 выпуска. Также нардеп немного увеличил запасы кэша: если в 2019 у него было всего 50 тыс. грн и 27 тыс. долларов, то в 2023 он уже имел 49 тыс. грн наличными и 151 тыс. в банке, 27 тыс. долларов, у жены у Ольга было 2 тысячи евро.
При этом сейчас депутат зарабатывает больше, чем до попадания в парламент: 663 тысяч гривен по сравнению с 245 тысячами (за год).
Чем еще запомнился
Еще до попадания в парламент Мазурашу попал в скандал после фразы о "присоединении Востока к России".
В 2023 году обозвал бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова лживым и фальшивым чиновником.
Также "Телеграф" рассказывал, как нардеп Мазурашу попал в скандал вместе с одиозным Николаем Тищенко из-за дискуссии в соцсети по демократии в Украине. Мазураш на своей странице в Facebook обнародовал вопрос, возможно ли движение к демократии, когда власть относится к гражданам, "как к рабам". Комментарий под этим постом покинул Тищенко. Он написал, что "демократии не существует — это миф". В ответ ему Мазурашу отметил, что не совсем согласен с таким тезисом.