Генератор удивительных законов. Чем запомнится за пять лет в Раде Георгий Мазурашу

Пока Рада закрыта для прессы, подсматриваем за депутатами через открытые реестры

"Телеграф" продолжает серию материалов #КакойТыНардеп об эффективности народных избранников, просидевших в парламенте почти пять лет. Узнаем, кто сколько законопроектов подал, прогуливал ли заседание и каково состояние их финансов.

В этот раз рассмотрим автора законодательных странностей Георгия Мазурашу. За время работы в Раде 53-летний политик успел подать сотни правок и стал соавтором сотен законопроектов, получивших скандальную репутацию.

Досье

В 2019 году был избран в Раду от 203 округа (Черновицкая область) от партии "Слуга народа" как беспартийный.

Выступление Георгия Мазурашу в Верховной Раде

До избрания сделал карьеру журналиста, был руководителем "Черновцы-инфо", работал в исполкоме Черновицкого отделения Национального олимпийского комитета.

Член фракции "Слуга народа", но из партии вышел в феврале 2024 года.

Эффективность работы в Раде

Активен в представлении законопроектов, но они не набирают нужное количество голосов. Получил репутацию депутата-графомана и генератора странных законов. Вот что мы имеем в виду:

стал соавтором более 500 законопроектов.

Вместо декриминализации порно предлагал усилить ответственность: штраф 85 тыс. грн или 12 лет за решеткой.

Подал 374 правки (это больше всего среди нардепов) в законопроект по мобилизации.

Предлагал ввести ежедневную молитву за деоккупацию Украины.

Зарегистрировал законопроект о штрафах за "пропаганду гомосексуализма".

Предлагал сажать в тюрьму украинцев на 5-7 лет за критику властей.

Хотел разрешить коммунальщикам и владельцам домов собирать информацию о мужчинах от 18 до 60 лет и передавать в ТЦК.

Предложил запретить продажу алкоголя и сигарет в магазинах, торгующих продуктами питания.

Предлагал ввести "откуп" от мобилизации для выезда за границу (13 000 грн.)

Предлагал расстреливать дезертиров, отказывавшихся идти в наступление.

Активность в парламенте с 2019 по 2024 год

Или обеднел/обогатил

Семья нардепа арендует дом в Броварах под Киевом и владеет недвижимостью в Черновцах (квартира и дом).

За время пребывания в Раде у депутата появился скромный автомобиль Dacia Sandero 2008 выпуска. Также нардеп немного увеличил запасы кэша: если в 2019 у него было всего 50 тыс. грн и 27 тыс. долларов, то в 2023 он уже имел 49 тыс. грн наличными и 151 тыс. в банке, 27 тыс. долларов, у жены у Ольга было 2 тысячи евро.

Dacia Sandero 2008 года

При этом сейчас депутат зарабатывает больше, чем до попадания в парламент: 663 тысяч гривен по сравнению с 245 тысячами (за год).

Чем еще запомнился

Еще до попадания в парламент Мазурашу попал в скандал после фразы о "присоединении Востока к России".

Мазурашу размышлял о востоке Украины и России

В 2023 году обозвал бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова лживым и фальшивым чиновником.

Также "Телеграф" рассказывал, как нардеп Мазурашу попал в скандал вместе с одиозным Николаем Тищенко из-за дискуссии в соцсети по демократии в Украине. Мазураш на своей странице в Facebook обнародовал вопрос, возможно ли движение к демократии, когда власть относится к гражданам, "как к рабам". Комментарий под этим постом покинул Тищенко. Он написал, что "демократии не существует — это миф". В ответ ему Мазурашу отметил, что не совсем согласен с таким тезисом.