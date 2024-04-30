Укр

Генератор удивительных законов. Чем запомнится за пять лет в Раде Георгий Мазурашу

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
Дата публикации
Читати українською
Автор
Георгий Мазурашу
Георгий Мазурашу. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пока Рада закрыта для прессы, подсматриваем за депутатами через открытые реестры

"Телеграф" продолжает серию материалов #КакойТыНардеп об эффективности народных избранников, просидевших в парламенте почти пять лет. Узнаем, кто сколько законопроектов подал, прогуливал ли заседание и каково состояние их финансов.

В этот раз рассмотрим автора законодательных странностей Георгия Мазурашу. За время работы в Раде 53-летний политик успел подать сотни правок и стал соавтором сотен законопроектов, получивших скандальную репутацию.

Досье

В 2019 году был избран в Раду от 203 округа (Черновицкая область) от партии "Слуга народа" как беспартийный.

Георгий Мазурашу выступает в Раде
Выступление Георгия Мазурашу в Верховной Раде

До избрания сделал карьеру журналиста, был руководителем "Черновцы-инфо", работал в исполкоме Черновицкого отделения Национального олимпийского комитета.

Член фракции "Слуга народа", но из партии вышел в феврале 2024 года.

Эффективность работы в Раде

Активен в представлении законопроектов, но они не набирают нужное количество голосов. Получил репутацию депутата-графомана и генератора странных законов. Вот что мы имеем в виду:

  • стал соавтором более 500 законопроектов.
  • Вместо декриминализации порно предлагал усилить ответственность: штраф 85 тыс. грн или 12 лет за решеткой.
  • Подал 374 правки (это больше всего среди нардепов) в законопроект по мобилизации.
  • Предлагал ввести ежедневную молитву за деоккупацию Украины.
  • Зарегистрировал законопроект о штрафах за "пропаганду гомосексуализма".
  • Предлагал сажать в тюрьму украинцев на 5-7 лет за критику властей.
  • Хотел разрешить коммунальщикам и владельцам домов собирать информацию о мужчинах от 18 до 60 лет и передавать в ТЦК.
  • Предложил запретить продажу алкоголя и сигарет в магазинах, торгующих продуктами питания.
  • Предлагал ввести "откуп" от мобилизации для выезда за границу (13 000 грн.)
  • Предлагал расстреливать дезертиров, отказывавшихся идти в наступление.
Активность в парламенте с 2019 по 2024 год

Или обеднел/обогатил

Семья нардепа арендует дом в Броварах под Киевом и владеет недвижимостью в Черновцах (квартира и дом).

За время пребывания в Раде у депутата появился скромный автомобиль Dacia Sandero 2008 выпуска. Также нардеп немного увеличил запасы кэша: если в 2019 у него было всего 50 тыс. грн и 27 тыс. долларов, то в 2023 он уже имел 49 тыс. грн наличными и 151 тыс. в банке, 27 тыс. долларов, у жены у Ольга было 2 тысячи евро.

Dacia Sandero
Dacia Sandero 2008 года

При этом сейчас депутат зарабатывает больше, чем до попадания в парламент: 663 тысяч гривен по сравнению с 245 тысячами (за год).

Чем еще запомнился

Еще до попадания в парламент Мазурашу попал в скандал после фразы о "присоединении Востока к России".

Мазурашу размышлял о востоке Украины и России

В 2023 году обозвал бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова лживым и фальшивым чиновником.

Также "Телеграф" рассказывал, как нардеп Мазурашу попал в скандал вместе с одиозным Николаем Тищенко из-за дискуссии в соцсети по демократии в Украине. Мазураш на своей странице в Facebook обнародовал вопрос, возможно ли движение к демократии, когда власть относится к гражданам, "как к рабам". Комментарий под этим постом покинул Тищенко. Он написал, что "демократии не существует — это миф". В ответ ему Мазурашу отметил, что не совсем согласен с таким тезисом.

Теги:
#Верховная Рада #Слуга народа #КакойТыНардеп