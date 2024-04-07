Не на зброю: у Зеленського розповіли, куди можуть піти доходи від заморожених активів Росії

В ЄС ще триває дискусія щодо російських активів

Доходи від заморожених активів Росії навряд чи спрямують на закупівлю зброї для України. Ці гроші можуть піти на відбудову.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник очільника Офісу президента Владислав Власюк. За його словами прибутки від розміщених у Європейському Союзі російських активів складають 7-8 млрд доларів на рік.

"Думаю, реалістично говорити, що ці кошти будуть використовуватися або на пряму допомогу бюджету, або на відбудову. Але навряд чи на зброю. Втім ця пропозиція теж розглядається", — сказав він.

Водночас Власюк повідомив, що триває дискусія щодо конфіскації основної суми суверенних активів Росії, які були заморожені. За його словами, идеться про понад 300 млрд доларів.

"Тут є різні позиції різних держав. Останні пів року ми так відчуваємо, що лідерство взяли США за цей трек. Деякі країни, особливо країни Глобального Півдня, висловлюють певні застереження з приводу конфіскації суверенних активів, мовляв, це призведе до ще більшої кризи у відносинах з Росією", — пояснив Власюк.

Нагадаємо, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що обговорить з партнерами по ЄС пропозицію використати 90% доходів від заморожених активів РФ для купівлі озброєння для Збройних сил України (ЗСУ). Ці гроші будуть направлені до Європейського фонду миру, а ті, що залишилися, переведуть до бюджету союзу для зміцнення потенціалу української оборонної промисловості.