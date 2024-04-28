Бояться наслідків? Відомо, чому Німеччина проти вилучення російських заморожених активів

Це рішення з певних міркувань не вигідне офіційному Берліну

Німеччина виступає проти вилучення російських заморожених активів на користь України. Влада країни боїться, що таке рішення створить прецедент з неприємними наслідками для економіки.

Якщо заморожені активи Кремля передадуть на військову підтримку та відновлення України, то держави, які постраждали від німецького нацистського режиму під час Другої світової війни можуть подати нові позови проти Німеччини. Про це пише The Wall Street Journal.

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"Німеччина побоюється, що вилучення, а не заморожування цих коштів може створити прецедент та спровокувати нові позови проти німців за злочини годин Другої світової війни", ― написано у статті.

Офіційний Берлін наполягає, що усі заморожені активи Росії повинні залишитись недоторканими. Вони повинні стати важелями під час перемовин з Кремлем стосовно завершення війни в Україні.

Зазначимо, міністр юстиції Денис Малюська вважає, що долю російських активів визначать у червні. Є три сценарії їхнього використання. Їх можуть конфіскувати повністю, передати доходи наперед за 10 років або лише поточні доходи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США можуть дозволити конфіскацію російських активів. Деталі розповіла посол України в США Оксана Маркарова.