"Україна повинна вміти дати відсіч": спікер Джонсон зробив несподівану заяву про удари ЗСУ по Росії

Американський політик не вважає спроби США контролювати зусилля України на мікрорівні хорошою політикою

Спікер Палати представників США Майк Джонсон підтримав удари України по Росії американською зброєю. Тим самим він приєднався до колег із комітету Палати представників з розвідки, які раніше опублікували звернення до Пентагону.

Відео із відповіддю публікує кореспондент "Голосу Америки" Катерина Лісунова. Офіційно влада США проти використання свого озброєння Україною для ударів по Росії.

"Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні вміти дати відсіч. Ми намагаємося мікрокерувати зусиллями, але це не хороша політика для нас", — сказав Майк Джонсон.

Це дуже несподівані слова від спікера Палати представників США. Як тільки він обійняв посаду у жовтні 2023 року, то заблокував голосування за виділення Україні пакету допомоги у 60 млрд доларів. Республіканець Майк Джонсон заявив, що на першому місці у влади США має бути "безпека своїх кордонів", а вже потім допомога іншим державам. Проголосувати за допомогу вдалося лише наприкінці квітня 2024 року.

Нагадаємо, що 13 конгресменів США звернулися до адміністрації Джо Байдена щодо зміни політики щодо України. Вони просять дозволити Україні застосовувати західну зброю по території Росії.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Блінкен дав добро Україні на удари по РФ. Але він додав, що США не заохочують таких дій.