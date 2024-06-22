Проблема буде існувати роками: в НАТО прокоментували альянс Росії, Китаю, Ірану та КНДР

Сформований у світі альянс диктаторів та терористів може викликати тільки занепокоєння

Сполучені Штати незалежно від результату війни в Україні ще довго змушені будуть мати справу з альянсом терористичних та диктаторських режимів. А з допомогою своїх союзників – китайської, іранської та північнокорейської диктатур – Росія може стати набагато сильнішою та злішою, ніж зараз.

Про це сказав командувач сил НАТО в Європі генерал армії Крістофер Каволі, повідомляє National Defense. Генерал зазначив, що російський терористичний режим тепер завжди буде намагатися робити НАТО ворогом, звинувачуючи його та Україну у власних поразках.

"Поразка Росії в Україні надзвичайно важлива, але незалежно від того, як це закінчиться, … ми побачимо Росію, армія якої буде відновлена ​​набагато швидше, ніж ми собі уявляли. Тож роками ми матимемо велику проблему з Росією, і я думаю, що ми повинні підготуватися до цього", – сказав він.

Каволі також нагадав, що російські терористи тепер не одні: нещодавно російський диктатор Володимир Путін відвідав свого "колегу" у Північній Кореї вперше за 24 роки, щоб укласти з північнокорейськими терористами військовий альянс. До цього Путін зміцнив відносини з китайським та іранським режимами. Цей альянс диктаторів та терористів може викликати тільки занепокоєння.

"Це створить набагато складніший набір проблем для нас як нації, Сполучених Штатів, Альянсу та для волелюбних людей, для всіх", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ході візиту президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї глава КНДР Кім Чен Ин пообіцяв російському диктатору підтримку у війні проти України. Він зробив це відкрито та не завуальовано.

Натомість в Україні зазначили, що російський диктатор Володимир Путін та диктатор КНДР Ким Чен Ин демонстративно підписали договір про військове партнерство між двома терористичними режимами – російським та північнокорейським. Це повністю знецінює усі заборонні міжнародні інструменти та ООН, як таку.