Відставка Шмигаля: ситуація змінилася, але запитання лишаються

"Слуги народу" чекають фіналізації рішення на Банковій

Відставку Кабінету міністрів Дениса Шмигаля або ж заміну міністрів поки не обговорювали на нарадах ані у партії влади, ані в Офісі президента. Про це джерела у парламентській фракції "Слуга народу" повідомили "Телеграфу".

— Були різні кулуарні розмови. Але цей процес [звільнення та призначення] навіть не був спланований. Вище державне керівництво поїхало у відрядження (йдеться про візит Володимира Зеленського до Британії. — Ред.). Тобто якщо щось і буде, то це буде дискутуватись або на вихідних, або на початку наступного тижня, — розповіло "Телеграфу" джерело у керівництві провладної фракції.

Також за інформацією від іншого співрозмовника в СН, прем’єр-міністру Денису Шмигалю вдалося покращити своє становище після чуток про його можливу заміну на Юлію Свириденко, першу віцепрем'єрку — міністерку економіки.

— Є інформація, що за ці декілька тижнів він повернув до себе гарне ставлення на Банковій. І зараз питання його відставки прямо не стоїть, — ділиться джерело "Телеграфу".

Тим часом ідея призначення Свириденко прем’єром не сподобалась багатьом депутатам.

— Який сенс змінювати одну слухняну людину на іншу, — розмірковує співрозмовник видання.

Джерело в керівництві СН говорить, що вона була б зручна для Банкової, однак співрозмовник запевняє, що й сама Свириденко "всього боїться і не хоче очолити уряд".

Така ж невизначеність спостерігається і щодо заміни і призначення міністрів — нема фіналізації рішень. До прикладу, досі не вирішено, чи потрібно розділяти Мінінфраструктури та розвиток громад на два окремі відомства.

Обговорювали варіант з призначенням чинного СЕО "Нафтогазу" Олексія Чернишова на посаду міністра інфраструктури з приставкою "віцепрем’єр". А заступника голови Офісу президента Олексія Кулебу хотіли поставити відповідальним за розвиток громад.

Співрозмовник у СН стверджує, що Чернишов вже готовий обійняти посаду. Він зміг вирішити проблеми, які виникли внаслідок розслідування НАБУ. Через що загальмувалось призначення. Ба більше, за останні декілька днів Чернишов дав одразу декілька великих інтерв’ю, де розповідав про успішну роботу в "Нафтогазі".

Подейкують, він навіть готовий повністю очолити наявне міністерство. В плюс йому йде те, що він вже був міністром з розвитку громад. Та й Кулеба не має особливого бажання йти з Банкової в уряд.

— Але якщо президент скаже, що треба, він (Кулеба. — Ред.) піде [в Кабмін], — кажуть джерела "Телеграфу" в Офісі президента.

Щодо інших міністрів, станом на сьогодні особливих змін не планується, як і призначення тих, хто тимчасово виконує обов’язки очільників відомств.