Отставка Шмыгаля: ситуация изменилась, но вопросы остаются

"Слуги народа" ждут финализации решения на Банковой

Отставку Кабинета министров Дениса Шмыгаля или замену министров пока не обсуждали на совещаниях ни в партии власти, ни в Офисе президента. Об этом источники в парламентской фракции "Слуга народа" сообщили "Телеграфу".

— Были разные кулуарные разговоры. Но этот процесс [увольнение и назначение] даже не был спланирован. Высшее государственное руководство поехало в командировку (речь идет о визите Владимира Зеленского в Великобританию. — Ред.). То есть если что-то и будет, то это будет дискутироваться либо в выходные, либо в начале следующей недели, — рассказал "Телеграфу" источник в руководстве провластной фракции.

Также по информации от другого собеседника в СН, премьер-министру Денису Шмыгалю удалось улучшить свое положение после слухов о его возможной замене на Юлию Свириденко, первого вице-премьера — министра экономики.

— Есть информация, что за несколько недель он вернул к себе хорошее отношение на Банковой. И сейчас вопрос его отставки прямо не стоит, — делится источник "Телеграфа".

Между тем идея назначения Свириденко премьером не понравилась многим депутатам.

— Какой смысл менять одного послушного человека на другого, — рассуждает собеседник издания.

Источник в руководстве СН говорит, что она была бы удобна для Банковой, однако собеседник уверяет, что и сама Свириденко "всего боится и не хочет возглавить правительство".

Такая же неопределенность наблюдается и относительно замены и назначения министров — нет финализации решений. К примеру, до сих пор не решено, нужно ли разделять Мининфраструктуры и развитие общин на два отдельных ведомства.

Обсуждали вариант с назначением действующего СЕО "Нафтогаза" Алексея Чернышова на пост министра инфраструктуры с приставкой "вице-премьер". А замглавы Офиса президента Алексея Кулебу хотели поставить ответственным за развитие общин.

Собеседник в СН утверждает, что Чернышов уже готов занять должность. Он смог решить проблемы, возникшие в результате расследования НАБУ. Из-за чего затормозилось назначение. Более того, за последние несколько дней Чернышов дал сразу несколько больших интервью, где рассказывал об успешной работе в "Нафтогазе".

Говорят, он даже готов полностью возглавить существующее министерство. В плюс ему идет то, что он уже был министром развития общин. Да и у Кулебы нет особого желания уходить с Банковой в правительство.

— Но если президент скажет, что надо, он (Кулеба. — Ред.) уйдет [в Кабмин], — говорят источники "Телеграфа" в Офисе президента.

Что касается других министров, по состоянию на сегодняшний день особых изменений не планируется, как и назначения тех, кто временно исполняет обязанности руководителей ведомств.