Україні не варто переживати? ЗМІ дізналися, на чому посилено зосередиться Байден в останні місяці президентства

Одним із найважливіших пріоритетів для Байдена стане забезпечення максимально можливої підтримки України у разі перемоги Трампа у листопаді

Рішення американського лідера Джо Байдена зняти свою кандидатуру з президентських виборів 2024 року запустило шестимісячну гонку за закріплення зовнішньополітичних досягнень його адміністрації, особливо в Україні та на Близькому Сході.

Перше випробування для Джо Байдена пройде вже цього тижня, коли відбудеться його зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Вашингтоні. Вона стане першою з моменту повернення Нетаньяху до влади. Байден матиме шанс просунути свою значну спадщину: припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС. Про це пише Financail Times

"Якщо подивитися на найближчі шість місяців, то одним із найважливіших завдань для Байдена стане припинення війни в Газі та досягнення результатів наступного дня", - сказав Денніс Росс, шановний науковий співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики.

Віце-президент Камала Харріс зустрінеться з прем’єр-міністром Ізраїлю, щоб зміцнити свою репутацію на світовій арені. Через передвиборний захід вона не головуватиме на його виступі перед Конгресом.

Камала Харріс продовжуватиме "інтенсивну взаємодію" щодо конфлікту в Газі. Основна частина зовнішньої політики адміністрації зосереджена у колі помічників президента та у Раді національної безпеки.

"Угода про припинення вогню, досягнута за посередництва Байдена, дозволила б Харріс уникнути цього питання в ході передвиборчої кампанії", — йдеться у матеріалі.

Одним із найважливіших пріоритетів для Байдена стане забезпечення максимально можливої підтримки України у разі перемоги Трампа у листопаді. Зазначається, що екс-президент заприсягся відмовитися від військової допомоги Україні, якщо вона не почне переговори з Росією.

Хоча Конгрес вже затвердив пакет допомоги у 61 млрд доларів до початку 2025 року, Байден може завершити поточні угоди та просунути доступну допомогу до кінця свого строку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Байден делегував частину своїх повноважень. Стало відомо, хто тепер відповідатиме за підтримку України.