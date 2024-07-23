"Треба чесно сказати людству, до чого готуватися": основні тези з першої промови Залужного як посла

На його думку, розпочався новий етап

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Великій Британії Валерій Залужний виступив зі своєю першою публічною промовою як дипломат. На заході у The Royal United Services Institute (RUSI) він розповів про особливості та перспективи війни.

Залужний наголосив, що те, що зараз відбувається в Україні, це — "війна перехідного періоду". Виступ ексголовкома переклала "Українська правда". "Телеграф" публікує найважливіші цитати із цієї промови.

Про те, до чого треба готуватися людству

"Звертаючись до подій 2022–2024 років вже десятирічної війни України з Росією, треба чесно сказати людству – що саме відбувається і до чого людство має бути готовим. Вільні та демократичні нації та їхні уряди мають прокинутися й задуматися: як захистити своїх громадян та їхні країни", — закликав він.

Про те, чого війна навчила українців

"Отже, чого ж нас, українців, навчила ця війна, а особливо її повномасштабна складова, яка вихором увірвалася в наше життя 24 лютого 2022 року? Насамперед воєн необхідно уникати! Але якщо війна все ж таки прийде, необхідно бути до неї готовим", — наголосив Залужний.

Якою має бути підготовка до війни

Ексголовком акцентував, що готовність до війни потрібно розглядати як величезний комплекс заходів. Він має охоплювати не лише суто військові аспекти, а й усі сфери діяльності держави.

"Чи не найскладніша й найважливіша складова – це готовність суспільства, що ґрунтується на чесній і прозорій комунікації між урядом і людьми. Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання. Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом. Мобілізувати суспільство можуть і повинні політичні діячі. Для цього комплексно залучаються військові та інші ресурси держави. Серед таких ресурсів – економіка, фінанси, населення та союзники", — пояснив Залужний.

Він додав, що все це, звісно, вплине на політичні процеси в державі. Таким чином, готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворогу, зазначив дипломат.

"Війна – це максимальна концентрація сил для виживання. І лише для цього!", — наголосив Залужний.

Про особливості війни між демократичною країною та автократією

"Використання війни у власних цілях або намагання впливати на її хід задля власних інтересів є злочином, наслідком якого є величезні жертви. Демократичній армії, армії вільного суспільства завжди важко воювати з армією феодала", — сказав він.

Про шанс для України та його високу ціну

"Без сумніву, історія й сьогодні вкотре дає українському народу шанс. В холодну ніч 24 лютого 2022 року, коли весь світ насолоджувався мирним життям і ніжився в теплих ліжках, українці нагадали самі собі, чия кров тече в їхніх жилах, і вступили в жорсткий бій з поконвічним ворогом. Життями звичайних українців ми вибороли собі шанс. Шанс не просто продовжити споконвічну боротьбу, а шанс перемогти. Він дорого нам коштував – багато життів найкращих синів і дочок", — констатував він.

Про важливість технологій та війну перехідного періоду

"Вже сьогодні ми винайшли спосіб, як воювати і перемагати проти сильніших армій у ХХІ столітті. Очевидно, що саме технології мають забезпечити стійкість української нації. Разом із цим абсолютно погоджуюсь, що російсько-українська війна ще не є війною майбутнього. Вона є лише війною перехідного періоду. Але саме наша війна формує нові правила. Ми, українці, своєю кров'ю та спрагою до перемоги формуємо нові лекала нової війни. Війни, яка буде війною майбутнього", — сказав ексголовком.

Новий етап у війні

"Фактично розпочався новий етап у формах і способах воєнних дій. Ми бачимо, як науково-технічний прогрес привів у рух колесо історії та вивів на поле бою технології, які, найімовірніше, стануть вирішальними в цій війні і, найголовніше, стануть основою глобальної безпеки майбутнього. Хто швидше оволодіє цими технологіями – демократичний світ чи світ тиранії, буде залежати саме від нас", — зазначив Залужний.

Чому війни триватимуть й надалі

"Напевно зрозуміло лише одне – тиранам війна буде потрібною постійно для внутрішнього користування як інструмент утримання влади. Решта ж має вибудувати надійний захист від них", — резюмував посол.

Як повідомляв "Телеграф", днями Залужний розпочав виконання обов’язків посла у Великій Британії, оприлюднив нове фото. Перша його зустріч відбулася з генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом.