Данілов емоційно прокоментував відхід із РНБО: "Меч у темряві, дозорний на Стіні"

За власну роботу на користь держави йому не соромно і він вдячний за цю можливість

У вівторок, 26 березня, Олексій Данілов емоційно прокоментував звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Він підрахував, скільки пропрацював на цій роботі — 4 роки 5 місяців 24 дні.

Олексій Данілов запевняє, що йому не соромно за працю та подякував президенту і команді. Про це він написав у Фейсбуці.

"Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали й будемо надалі працювати для України та задля України, вірили й віримо в нашу Перемогу!

Головне, що ми маємо пам’ятати завжди те що я завжди сповідував — не боятися, ніколи й нікого, йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України!

Російська потвора буде знищена, химерне створіння сконає і згине в мороці історії — і зробить це український воїн, за плечима якого стоїть наша історія, наша доля і наша місія — "бути мечем у темряві; дозорним на Стіні; щитом, що охороняє царство людей", — написав Данілов.

Зазначимо, що 26 березня президент України підписав указ про звільнення секретаря РНБО Олексія Данілова. На цю посаду одразу був призначений Олександр Литвиненко.

Зеленський також назначив Олега Іващенка головою Служби зовнішньої розвідки України. Він змінив на цій посаді Олександра Литвиненка.

Раніше "Телеграф" писав, що Данілов може стати послом. Офіційної інформації ще немає, та журналіст Петро Шуклінов вважає, що колишнього секретаря РНБО відправлять до Норвегії.