Уволенный из СНБО Данилов так и не стал послом: "Телеграф" получил документ

Для назначения посла требуется указ президента.

Президент Владимир Зеленский снял Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны 26 марта 2024 года. А 29 марта в видео-обращении глава государства сообщил, что Данилов займет должность посла Украины в Молдове. Предыдущий посол — Марко Шевченко — был уволен в тот же день.

Впрочем, дипломат продолжает выполнять свои обязанности — например, на днях встречался с президентом Молдовы Маей Санду, чтобы "по случаю завершения своей миссии" выразить благодарность ей и всему молдавскому народу за солидарность с Украиной. В то же время экс-глава СНБО Алексей Данилов до сих пор официально не назначен на пост посла в соседней стране.

В ответ на запрос "Телеграфа" Министерство иностранных дел разъяснило, что посол назначается на должность и увольняется президентом Украины. По состоянию на 30 июля указа главы государства по Данилову нет.

"Указа Президента Украины о назначении А.М.Данилова на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова не выдано", — указали в МИД.

Ответ МИД Украины на запрос "Телеграфа"

И когда будет издан соответствующий указ по экс-секретарю СНБО — пока неизвестно.

Сам Данилов последний раз появлялся в публичном пространстве 26 марта, когда на своей странице в Facebook опубликовал пост с итогами работы в СНБО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный выступил с первой публичной речью.