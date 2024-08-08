Переговори з Росією не мають сенсу? Єрмак розповів про підготовку до другого саміту і чи чекати на ньому РФ

Другий саміт відбудеться цього року

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, коли відбудеться другий Саміт миру і чи буде запрошена на нього Росія. За словами керівника ОП, нині сенсу в прямих перемовинах з РФ нема. А єдина можлива перемога — відновлення територіальної цілісності України.

Про це і не тільки Андрій Єрмак розповів у великому інтерв’ю виданню "Європейська правда". Зробив кілька важливих заяв.

"Другий Саміт миру може відбутися тільки тоді. коли буде готовий спільний план. Що це таке? Є формула, яка складається з 10 пунктів. Формула, яка була анонсована президентом понад два роки тому, це були назви пунктів. Нині є 10 робочих груп, які напрацювали конкретні кроки і конкретні строки щодо кожного з цих пунктів та що необхідно для їх виконання", — мовив Єрмак.

За словами керівника ОП, з десяти пунктів є легші і є складніші. З легших розпочали на першому Саміті миру. Вони і було узгоджені. Робота над складнішими пунктами, такими як відповідальність РФ, територіальна цілісність чи виведення російських військ, триває донині.

"Другий саміт відбудеться цього року… Але не треба ставитися до нього, як до фінального. Дуже цього хотілося б, але ми реалісти", — наголосив Єрмак.

За його словами, в України є чітке розуміння того, що ніякого сенсу в прямих переговорах з країною-агресоркою немає.

"Ми не бачимо в цьому результат", — підкреслив Єрмак.

Водночас, керівник Офісу президента заявив, що на другому Саміті миру справді можлива участь представників Росії, якому Україна та інші учасники саміту передадуть узгоджений спільний план, де буде викладено кроки з реалізації кожного з 10 пунктів "формули миру".

"Але це не означає початку перемовин з Росією. Ні, не про це йде мова! Ми хочемо, щоб навіть ось така зустріч, на якій можна передати цей план, вона відбувалася не у форматі Україна-Росія, а за присутності всіх тих відповідальних країн, які підтримали наш план", – пояснив він.

На питання, чи може на Саміті представляти Росію її лідер Володимир Путін, Єрмак відповів коротко.

"Я думаю, що дуже рано про це говорити, хто може".

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, чи зміниться підтримка України у разі перемоги Трампа.