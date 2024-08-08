Виступає за переговори Трампа з Путіним: чого чекати від кандидата у віце-президента США Ді Венса

Він вважає, що США треба зосередитись на Китаї

Претенденти на пост президента США Камала Гарріс та Дональд Трамп визначилися з кандидатами у віцепрезиденти. Якщо за соратником демократки Тімом Уолзом закріпився статус друга України, то той, кого вибрав республіканець — Джей Ді Венс, має протилежні погляди, особливо розраховувати на його підтримку у разі приходу Тампа до влади Києву не доводиться.

Детальніше про їхні погляди читайте у статті "Телеграфа": Уолз VS Венс: що кандидати у віцепрезиденти США думають про Україну, Росію та Китай

Як Ді Венс ставиться до України

Він є представником того табору республіканців, які критично та прагматично підходять до допомоги Україні та не бачать у цьому гострої потреби для США. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Венс сказав: "Маю бути чесним з вами, мені все одно, що станеться з Україною так чи інакше".

Пізніше він критикував президента США Джо Байдена за надання грошей Україні. Також Ді Венс заявляв, що Україна, можливо, найкорумпованіша країна у світі.

"Я захоплююся хоробрими українцями… Але давайте не плутати мужність українських військових з тим фактом, що у них найкорумпованіше керівництво та уряд у Європі і, можливо, найкорумпованіше керівництво будь-де у світі", — сказав він у квітні 2023 року.

Сенатор Ді Венс виступав проти пакету допомоги на суму 61 ​​мільярд доларів, який був критично важливим для Києва, у квітні цього року. Його аргументація базувалася на тому, що, перш ніж думати про Україну, США варто сфокусуватися на власних проблемах.

Напередодні голосування Венс випустив колонку на The New York Times, де заявив, що США не мають стільки ресурсів і зброї, скільки потрібно Україні. А самій Україні не вистачає людських ресурсів, щоби отримати перевагу над Росією.

"Ці 60 мільярдів доларів – це незначна частка того, що потрібно було б, щоб змінити ситуацію на користь України. Але це не лише питання доларів. По суті, нам не вистачає потужностей для виробництва такої кількості зброї, яку Україні потрібно від нас, щоб виграти війну", — писав він.

Вихід Ді Венс бачить у тому, щоб підштовхнути Київ та Москву до переговорів. Він також вважає, що Україна і США повинні відмовитися від ідеї виходу на кордони 1991 року.

"Впроваджуючи оборонну стратегію, Україна може зберегти свою дорогоцінну військову силу, зупинити кровопролиття і дати час для початку переговорів. Але для цього і американське, і українське керівництво мають визнати, що заявлена мета пана Зеленського щодо війни — повернення до кордонів 1991 року — фантастична", — зазначав республіканець.

Неодноразово Ді Венс висловлювався, що Україна не є пріоритетом для США. Він засуджує російську агресію, але допомогу Києву сприймає швидше як "моральний хрестовий похід".

"Ми маємо зосередитися на інтересах національної безпеки Америки. Я думаю, що це Китай. Я думаю, що треба переконатися: якщо, боронь Боже, китайці вторгнуться на Тайвань, ми зможемо забезпечити там надійну підтримку... Ми не можемо підтримувати чотири різні війни в чотирьох різних куточках світу", — заявляв ймовірний віцепрезидент США.

Днями під час передвиборчого мітингу Ді Венс сказав про необхідність просування "прийнятного світу" для України. Він наголосив, що Камала Харріс не здатна вести переговори з російським президентом Володимиром Путіним, щоб цього досягти.

"Потрібен переговорник, якого Путін поважає. Чи є тут хтось такий? Очевидно, ми зараз перебуваємо серед упередженої публіки, але хтось тут вважає, що Володимир Путін поважає Камалу Харріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти з Володимиром Путіним і просувати прийнятний мир", — заявив соратник Трампа.

Як повідомляв "Телеграф", Байден не впевнений, що Трамп визнає поразку на виборах, якщо їх виграє Камала Харріс. Трамп може відмовитися визнати результати та спробує спровокувати громадянські заворушення.