"Путін не вкраде майбутнє світу": головні заяви з виступу Зеленського в ООН

Росія виступає проти всіх ініціатив

Президент України Володимир Зеленський виступив у США в рамках Саміту майбутнього трибуни штаб-квартири Організації об’єднаних націй. Він говорив про необхідність звільнення всіх військовополонених, а також закликав світ до глобальної єдності, щоб подолати руйнівну силу Росії та її спільників.

Про це повідомляє "Суспільне". Зеленський також зазначив, що світ потребує мирного майбутнього та сталого розвитку.

Зеленський зазначив, що світ потребує мирного майбутнього та сталого розвитку. Він додав, що Україна готується до наступного Саміту миру, адже вже ведеться робота над продовольчою та енергетичною безпекою та притягненням Росії до відповідальності за скоєні злочини.

"Росія знову демонструє деструктивність, виступаючи проти всіх ініціатив, що захищають Статут ООН; вони завжди були такими", — зазначив президент України.

"Ми закликаємо усі інші нації підтримати Україну для мирного майбутнього. Путін уже вкрав багато, але ніколи не вкраде майбутнє для світу. Я в цьому впевнений", — заявив Володимир Зеленський. Він також подякував Намібії за консолідацію "Пакту майбутнього", а також Замбії, Швеції, Ямайці та Нідерландам за сприяння.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Зеленський має намір представити план перемоги президенту США Джо Байдену та віцепрезиденту Камалі Гарріс. Крім того, він може зустрітися з кандидатом на виборах від Республіканської партії Дональдом Трампом.