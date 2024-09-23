"Ситуація в Україні складна": у Держдепі США сказали, чого очікують від Зеленського

У США чекають виступи українського президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав США, де планує виступити на низці заходів, зокрема на Раді безпеки та Генасамблеї ООН. У Вашингтоні "з нетерпінням" чекають на його промови.

Про це повідомив "Телеграфу" офіційний представник Державного департаменту США Деніел Сайзек. За його словами, у Білому домі очікують, що Зеленський розповість про найважливіші пріоритети України.

"Уряд США підтримує постійні тісні контакти з урядом України, тому ці питання вже довго обговорюються між державами ", — сказав він.

Сайзек каже, президент Джо Байден та віцепрезидент Камала Харріс хочуть точніше зрозуміти пріоритети Зеленського з огляду на те, що вже минуло понад два роки повномасштабного вторгнення.

"Ситуація в Україні зараз дуже важка. Хоробрі українці захищають свою країну. І це їхній вибір — як саме захищати країну, коли і за яких умов проводити переговори з російським урядом, наприклад, з приводу миру. Тому, думаю, всі з нетерпінням чекають на промову президента Зеленського", — сказав він.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав про те, який саме "план перемоги" привіз Зеленський до США, а також про те, чого Україна хоче здобути від союзників.