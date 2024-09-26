Зеленський та Байден зустрілися на полях Генасамблеї ООН: про що говорили

Окрім цього, Зеленський та Байден взяли участь у зустрічі "G7+", присвяченій питанню відбудови України

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джозеф Байден провели зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Це перша з двох запланованих в США зустрічей лідерів США та України.

Про це сказано у повідомленні Офісу президента України. Зазначається, що сторони домовилися обговорити план перемоги України під час зустрічі у Вашингтоні 26 вересня.

"Глава Української держави ознайомив президента США із ситуацією в Україні, зокрема на фронті. Володимир Зеленський сфокусувався на питанні Плану перемоги. Лідери домовилися обговорити його під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня", – сказано у повідомленні.

Окрім цього, Зеленський та Байден взяли участь у зустрічі "G7+", присвяченій питанню відбудови України, під час якої 30 країн та Європейський союз підписали декларацію щодо повоєнного відновлення України. Зеленський порівняв цю подію з ухваленням союзниками "плану Маршалла" для країн Заходу після закінчення Другої світової війни.

"Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення — такої, що сприятиме миру для України і всієї Європи та загальному добробуту" – зазначив він.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко розповів про те, що "План перемоги" України, який представить наш президент Володимир Зеленський своєму американському колезі Джо Байдену, з високою ймовірністю не має стратегії ведення бойових дій та проривів. Він здебільшого — наші пропозиції американським партнерам.

Деякі західні союзники України не вважають, що "план перемоги" Зеленського дійсно призведе до якогось прориву у війні. Західні офіційні особи намагалися знизити очікування щодо цього плану.