Названо три "подарунки", які Байден може зробити для України до відходу з посади

Байден має ще кілька місяців, які можна використати для допомоги Україні

Президент США Джо Байден має ще кілька місяців на посаді, перш ніж залишити Білий дім у січні 2025 року. За цей час він може зробити кілька важливих кроків на підтримку України до виборів у листопаді.

Експерти вважають, що наразі у Байдена є унікальна можливість закріпити свою політичну спадщину рішучими діями щодо України. Ці кроки можуть суттєво вплинути на перебіг війни та майбутнє України. Про це пише міжнародний оглядач "Телеграфу" Ольга Кирилова.

Зняття обмежень на удари по Росії

Одним з найважливіших рішень Байдена може стати дозвіл Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії. Наразі існують обмеження на використання американської зброї для атак вглиб російської території.

Зняття цих обмежень дозволить українським силам атакувати російські військові бази та аеродроми, з яких здійснюються авіаудари по українських містах. Це може суттєво послабити російську військову машину та змінити динаміку конфлікту. Крім того, такий крок Байдена може розблокувати використання Україною британських та французьких далекобійних ракет для ударів по Росії.

Просування запрошення України до НАТО

Другим важливим кроком може стати активне просування ідеї офіційного запрошення України до вступу в НАТО. Хоча на липневому саміті Альянсу було визнано курс України на членство незворотним, конкретного запрошення країна не отримала.

Тепер, коли Байден більше не планує балотуватися на другий термін, він може виявити більшу рішучість у цьому питанні. Запрошення України до НАТО стало б потужним сигналом підтримки та гарантією безпеки для країни. За наполегливого лідерства США можна було б досягти консенсусу серед країн-членів щодо цього питання.

Масштабна військова допомога

Третім "подарунком" Байдена Україні може стати виділення масштабної військової допомоги. У розпорядженні президента США ще залишаються невикористані кошти в рамках програми Presidential Drawdown Authority. Йдеться про близько 6 мільярдів доларів, які можуть бути спрямовані на постачання зброї та боєприпасів Україні. Використання цих коштів до кінця фінансового року 30 вересня дозволить забезпечити українську армію необхідним озброєнням перед складним зимовим періодом.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що у новому пакеті допомоги США для України знайшли цікавий момент. У Пентагоні змінили риторику.