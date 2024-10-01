Будут расценивать как… Россия разразилась угрозами финнам и эстонцам

МИД России будет считать ограничения в Финском заливе "нарушением международного морского права"

В российском министерстве иностранных дел прокомментировали вероятные планы Эстонии и Финляндии закрыть Финский залив для кораблей Российской Федерации.

Об этом сообщили российские медиа. Там заявили, что если Таллин и Хельсинки собираются установить границы своих зон в Финском заливе, то данные шаги являются "суверенным шагом" этих стран. В то же время данные действия, по мнению российского МИД, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года не дают возможности препятствовать судоходству и контролировать его.

Как добавили в МИД России, если Финляндия и Эстония введут полную блокаду Финского залива для российских кораблей, то Кремль будет расценивать подобные шаги как нарушение международного морского права. В то же время в Москве надеются, что финские и эстонские власти в вопросе Финского залива "будут строго придерживаться норм международного права".

Данный ответ со стороны МИД России появился после того, как командующий силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил о вероятном закрытии Финского залива странами НАТО в случае возникновения там угрозы. Об этом он рассказал в интервью Helsingin Sanomat.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который вскоре покинет свой пост, объяснил, сможет ли Украина вступить в Альянс "частями".