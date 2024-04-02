"Розмови йдуть": у ЦВК пояснили, в чому проблема з виборами в Україні через "Дію"

Питання безпеки може бути закрите

Конституція Україні містить положення, за якими проведення виборів президента під час війни неможливе, тому посаду продовжує обіймати Володимир Зеленський. Проте Центральна виборча комісія (ЦВК) розглядає варіанти зміни формату виборів, щоб їх можна було провести, всупереч війні.

Ідеї, за допомогою яких це можна було б реалізувати, наразі лише на стадії обговорень. Про це розповів заступник голови ЦВК Сергій Дубовик виданню Новини.LIVE.

"У нас утворені три робочі групи. І ми постійно в рамках груп розглядаємо різні варіанти, готуємо пропозиції, які можуть лягти в основу законодавства про майбутні повоєнні вибори", — зауважив заступник очільника ЦВК.

Одна з ідей, яка обговорюється, проведення виборів онлайн, зокрема і через "Дію". У цьому випадку безпека громадян могла б бути гарантованою, адже необхідності приходити великій кількості людей в одну точку — виборчу дільницю — відпала б. Проте, як додав Сергій Дубовик, наразі це лише розмови.

"Вибори через "Дію" на цьому етапі неможливі. Не можна гарантувати збереження таємниці голосування і відсутність враження інформаційної системи", — зауважив Дубовик.

Раніше "Телеграф" писав, що переважна більшість українців (69%) переконана, що чинний глава держави Володимир Зеленський має залишатися на посаді до кінця воєнного стану. При цьому 15% українців вважають, що варто провести президентські вибори.