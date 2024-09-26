Вибори замість перемоги? The Economist розповів про можливі плани Зеленського

Довіра до Зеленського суттєво знизилась

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році. Це рішення продиктоване бажанням зміцнити свої позиції та задовольнити прохання міжнародних партнерів.

Попри воєнний стан, який формально унеможливлює проведення виборів, глава держави шукає шляхи для реалізації цього плану. Про це пише The Economist.

"Хоча всі великі політичні партії минулого року погодилися відкласти вибори до кінця війни, кажуть, що пан Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів наступного року, щоб консолідувати свою владу", — пише видання.

За даними видання довіра до Зеленського суттєво знизилась — з 80% у травні 2023 року до 45% цього року. Падіння рейтингу, нібито, відбувається на тлі складної ситуації на фронті та економічних труднощів в країні.

The Economist зазначає, що українська армія поступово втрачає позиції, а ентузіазм населення щодо війни слабшає. Крім того, звертається увага на зростаючий розрив між поколіннями у ставленні до війни. За даними видання, старше покоління демонструє більшу підтримку продовження бойових дій, тоді як молодь більш схильна до компромісів заради миру.

Економічна ситуація в Україні також залишається складною. Понад 60% громадян, як повідомляється в статті, повідомляють про зменшення доходів та труднощі з покриттям базових потреб. Державний бюджет на 2025 рік передбачає дефіцит у 38 мільярдів доларів, який планується покрити за рахунок міжнародної допомоги.

На цьому тлі в країні розпочався політичний процес. Цю тенденцію підтвердила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. За словами The Economist, одним з потенційних суперників Зеленського називають Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія знову втручається у вибори в США. Тепер росіяни знайшли новий спосіб та союзника.