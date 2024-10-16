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Это реалистично. Зеленский рассказал, как Украина будет вести оборону

Автор
Евгений Устименко
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Автор
Зеленский рассказал об обороне Украины Новость обновлена 16 октября 2024, 14:13
Зеленский рассказал об обороне Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Владимир Зеленский озвучил шаги по обороне Украины в войне против России

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, представил План победы в Верховной Раде. Одним из важных пунктов является обеспечение обороноспособности страны в войне с Российской Федерацией.

"Телеграф" публикует ключевые тезисы пункта об обороне. По словам Зеленского, Украине по силам защищать себя на поле боя и одновременно перенести войну на территорию России. В этой ситуации важно, чтобы россияне действительно чувствовали, что такое война, и, несмотря на российскую пропаганду, начинали разворачивать ненависть в сторону Кремля.

"Украина не верит и не поверит, что большинство россиян осознают глубину морального падения России. Но они должны ощутить падение российской армии. И это будет проигрышем их идеологии войны", — заявил Зеленский.

Ключом к реализации второго пункта Плана победы являются:

  • успешное продление операций Сил обороны и безопасности Украины в определенных районах вражеской территории, чтобы не допустить буферных зон на нашей земле;
  • необратимое усиление позиций Сил обороны и безопасности Украины и уничтожение наступательного потенциала России на оккупированной территории Украины;
  • помощь партнеров в комплектовании бригад резерва для Вооруженных сил Украины;
  • вывод сил ПВО на достаточный уровень для защиты городов и сел от российских ракет и дронов;
  • расширение боевых операций на линии фронта и территории России с применением наших украинских ракет и дронов;
  • снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной Россией территории Украины и на территории России по объектам военной инфраструктуры, а также предоставление Украине соответствующих дальнобойных ракет, дронов и других средств поражения;
  • предоставление Украине в реальном времени спутниковых данных и данных, получаемых другими средствами разведки.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Владимир Зеленский во время представления Плана победы в Верховной Раде заявил, что Украина воюет сразу с тремя странами: Россией, Ираном и Северной Кореей.

Теги:
#Украина #Россия #Оборона #Война #Владимир Зеленский #План победы Украины