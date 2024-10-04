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Українська розвідка допомагає Ізраїлю проти Ірану? Посол дав цікаву відповідь

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Міхаель Бродський із головою ГУР Кирилом Будановим Новина оновлена 04 жовтня 2024, 11:39
Міхаель Бродський із головою ГУР Кирилом Будановим. Фото facebook.com/michael.brodsky1

Дипломат не розкрив подробиць

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський відповів, чи співпрацюють ізраїльські та українські спецслужби щодо Ірану. Він зазначив, що наші країни мають "спільний" інтерес.

Про це та інші актуальні питання він розповів у інтерв'ю "Телеграфу": "Іран не переживе прямого зіткнення з Ізраїлем" — посол розповів про російський слід, Третю світову і спільні інтереси з Україною.

Посол зазначив, що не може розкривати подробиць щодо співпраці наших країн. Проте констатував, що агресія Ірану спрямована як на Ізраїль, так і на Україну.

"Я не можу вдаватися до подробиць, можу тільки сказати, що ми маємо спільний інтерес. Це стримування Ірану та ослаблення іранської агресії, спрямованої й на Ізраїль, і на Україну сьогодні. Тому ми маємо контакти з українською стороною, а інших подробиць я повідомити не можу", — сказав дипломат.

Також він відповів на питання, чи може зближення між Іраном та РФ призвести до більш тісних контактів Ізраїлю з Україною. Він наголосив, що наші країни мають гарні зв'язки.

"Ми маємо гарні зв'язки з Україною, всі питання ми обговорюємо, обговорюють наші лідери. Нещодавно була телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу", — сказав Міхаель Бродський.

Він додав, що не має інформації, чи обговорювалися якісь можливі плани. "Мені невідомо нічого про це", — відповів посол.

Як розповідав "Телеграф", у Конгресі США лідери Республіканської партії "атакували" президента Джо Байдена через іранський ракетний удар по Ізраїлю. Республіканці вимагають від Байдена вдатися до рішучих дій, щоб послабити військові можливості як Ірану, так і його "проксі".

Теги:
#Україна #Іран #Ізраїль