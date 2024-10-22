"Взяв сигару і пляшку вина". Кулеба розповів, як писав заяву на звільнення

Кулеба саме був у спортзалі, коли подзвонив Шмигаль

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився подробицями свого звільнення з посади. Він розповів про останній вечір на посаді міністра та зізнався, що новина не стала для нього несподіванкою.

За словами Кулеби, жодних претензій до його роботи не висловлювали. В інтерв'ю на YouTube-каналі Раміни Есхакзай ексміністр розкрив деталі того вечора.

Звільнення Кулеби: як все відбувалось

Кулеба перебував у спортзалі разом із дружиною Світланою, коли отримав дзвінок від Прем'єр-міністра з проханням приїхати на зустріч. Після розмови з головою уряду відбулася зустріч з також з Президентом України.

Повернувшись додому, подружжя Кулеб взяло пляшку ігристого вина та сигару. Саме там Дмитро Кулеба написав заяву про звільнення.

Ексміністр зазначив, що за чотири з половиною роки роботи він керувався правилом: посада очільника МЗС належить до квоти президента України, а тривале перебування при владі шкодить і посадовцю, і державі.

Щодо причин звільнення, Дмитро Кулеба наголосив на відсутності зауважень до його роботи. За його словами, рішення не пов'язане з проблемами у зовнішній політиці України.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав у молодості ексміністр Кулеба. Він мав пухкі щічки та був підстрижений під каре.