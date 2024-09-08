Кулеба опублікував перше відео після звільнення: мережа в захваті від його футболки

Мережа тепло відреагувала на нове відео ексміністра

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулєба показав перше відео після того, як залишив посаду. Користувачі мережі відповіли йому великою кількістю коментарів зі словами підтримки.

Новим відео дипломат поділився у своїх соцмережах. На кадрах дипломат з'явився у простому одязі та футболці із символікою альбому "Ти романтика" групи МУР, чим заслужив окрему увагу від користувачів мережі.

"Дякую всім, хто підтримував, підтримує і підтримуватиме Україну. Хто б де не знаходився, чим би не займався, має бути зосереджений на одному — на перемозі України. Це головне. Слава Україні", — сказав Кулеба, уточнивши, що знаходиться в Полтавській. області.

Користувачі мережі в переважній більшості відреагували на повідомлення ексміністра дуже тепло.

Крім того, деякі користувачі мережі звернули увагу на футболку дипломата, зазначивши, що він має специфічні смаки в музиці.

Для довідки: "Ти Романтика" — це альбом українського хіп-хоп гурту МУР, що присвячений діячам Розстріляного відродження. Він доступний для ознайомлення у Youtube-каналі групи.

Як повідомлялося раніше, 5 вересня Верховна Рада відправила главу МЗС у відставку. У ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кулеба може вирушити послом до Брюсселя. Там є представництва України при Бельгії та Люксембурзі, а також при ЄС та НАТО.

Новим міністром став Андрій Сибіга, який до цього був заступником глави МЗС, а також послом у Туреччині.