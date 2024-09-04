Покурив у прямому етері та взяв собаку з Маріуполя: чим запам’ятався українцям голова МЗС Кулеба (фото, відео)

Відіграв велику роль у низці важливих подій

Очільник МЗС Дмитро Кулеба у середу, 4 вересня, написав заяву про відставку з посади. Він очолював Міністерство закордонних справ з 2020 року.

"Телеграф" вирішив нагадати читачам про злети і падіння Дмитра Кулеби, а також яскраві моменти його кар’єри та чим він запам’ятався українцям.

Міністерство закордонних справ отримало нового голову у 2020 році. Дмитро Кулеба замінив на цій посаді Вадима Пристайка і став наймолодшим в історії очільником МЗС України. На момент призначення йому було 39 років.

Раніше, дипломат у другому поколінні, Кулеба був віцепрем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеґрації при уряді Олексія Гончарука, постійним представником України при Раді Європи, послом з особливих доручень МЗС України.

Дмитро Кулеба у Раді Європи

Зауважимо, що Кулеба гарно проявив себе під час перебування на посаді постійного представника України при Раді Європи. Там він працював три роки, з 2016.

У цей час Парламентська асамблея Ради Європи перетворилась на поле протистояння з російською делегацією. Україна разом з союзниками була змушена відстоювати санкції проти Росії та не допускати її делегацію до участі в сесіях ПАРЄ.

Неабияку роль у цьому відігравав Дмитро Кулеба. Влітку 2019 ПАРЄ повернула права російської делегації, а пан Кулеба в одному з інтерв'ю визнав, що на Заході почалося примирення з Росією. Вже за три роки, у 2022, Росія покаже всьому світові, що вона таке насправді.

На посаді голови МЗС Кулеба активно просував отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Відстоював це рішення у найбільш скептично налаштованих щодо інтеграції України країнах — Німеччині та Нідерландах.

Був співзасновником Люблінського трикутника: політична, економічна та соціальну взаємодія між Польщею, Литвою та Україною. Також реформував діяльність МЗС України у сфері економічної дипломатії.

Політичні погляди

Дмитро Кулеба відомий своєю принциповою позицією щодо російської війни проти України, засудженням та протидією агресивній політиці Росії щодо України та інших країн світу. У перші години повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році він заявив: "Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз".

За керівництва Кулеби МЗС України почало розвиток відносин з країнами Африки, а сам очільник МЗС зробив кілька турне Африкою, де загалом відвідав 11 африканських країн, майже всі з яких — вперше в історії дипломатичних відносин.

Українцям Дмитро Кулеба запам’ятався кількома кумедними ситуаціями, на кшталт, куріння у прямому етері. Інцидент випадково потрапив у кадр, а схильні до жартів українці одразу підхопили це і понесли мережею.

За тиждень до цього кумедного інциденту, Дмитра Кулебу покусала собака. Він повідомив про це у своєму Instagram. Опублікував фото постраждалої ноги та зауважив, що "собак треба любити, але ж і тримати на повідках".

До речі, у самого Дмитра Івановича три собаки: : Густав, Бенджі та Марік. Останнього очільник МЗС взяв у свою родину у 2022 році. Цуценя врятували з блокадного Маріуполя. Інколи дипломат ділиться їхніми фото у своєму Instagram.

Останній цуцик Кулеби також прославився в етері "Сніданку з 1+1". Маріку не сподобалося як рухається штатив з камерою і це почули геть усі.

Примітно, що інцидент з ногою з Кулебою стався не вперше. У червні 2022 року, голова МЗС пошкодив ногу, коли намагався вперше з початку повномасштабної війни відновити заняття спортом.

Допис розпочав дотепною фразою: "Тут могла бути історія про ворожу ДРГ".

25 серпня поточного року, в одному зі своїх відео Дмитро Кулеба пожартував про серйозну дилему та попросив допомоги в українців розрішити її. Річ у тім, що рідна тітка очільника МЗС передала йому домашнього сала.

Кулеба зізнався, що один з його найулюбленіших сніданків, це сало, чорний хліб та огірок. Дилема ж полягала у тому, чи треба сало змащувати гірчицею, чи ні.

"Упевнений, ви теж таке любите. Ця їжа в нашому ДНК", — написав Кулеба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Раді анонсували "велике перезавантаження". Скільки міністрів Кабміну втратять посади розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.