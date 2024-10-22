"Взял сигару и бутылку вина". Кулеба рассказал, как писал заявление об увольнении

Кулеба как раз был в спортзале, когда позвонил Шмигаль

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился подробностями своего ухода с должности. Он рассказал о последнем вечере в должности министра и признался, что новость не стала для него неожиданностью.

По словам Кулебы, никаких претензий к его работе не высказывалось. В интервью на YouTube-канале Рамины Эсхакзай эксминистр раскрыл детали того вечера.

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Кулеба находился в спортзале вместе с супругой Светланой, когда получил звонок от Премьер-министра с просьбой приехать на встречу. После разговора с главой правительства состоялась встреча с Президентом Украины.

Вернувшись домой, супруги Кулеб взяли бутылку игристого вина и сигару. Там Дмитрий Кулеба написал заявление об увольнении.

Эксминистр отметил, что за четыре с половиной года работы он руководствовался правилом: должность главы МИД относится к квоте президента Украины, а длительное пребывание у власти вредит и должностному лицу, и государству.

Относительно причин увольнения Дмитрий Кулеба отметил отсутствие замечаний к его работе. По его словам, решение не связано с проблемами во внешней политике Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал , как выглядел в молодости эксминистр Кулеба. Он имел пухлые щечки и был подстрижен под каре.