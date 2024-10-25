Лукашенко пояснил, чьим он считает Крым, и пообещал туда приехать

По мнению белорусского диктатора, Киеву не следует диктовать ему условия

В пятницу, 25 октября, на полях саммита БРИКС в Казани, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь сотрудничает с оккупированными Россией регионами и считает, что Украине не следует диктовать ей условия.

На вопрос журналиста "Известий", стоит ли на повестке Минска и Москвы признание Крыма и "новых регионов" российскими территориями, а также поедет ли Лукашенко в Крым, он ответил, что если надо, то он это сделает.

"Ну, если надо поехать, то поеду. Я – человек решительный. Ну, а какая необходимость мне сегодня или вчера была ехать в Крым?, – сказал он. – Я свою позицию обозначил в самом начале: что де-факто Крым – российский, де-юре – нет", – пояснил самопровозглашенный глава Беларуси.

Он добавил, что юридически эти вопросы односторонне урегулированы, поскольку международное сообщество не признает Крым российским. По словам Лукашенко, Россию это не волнует, и на месте российского президента он бы поступил также.

"То, что мы сразу сотрудничать начали с Крымом, сотрудничаем с ним и сейчас, сотрудничаем со всеми областями. Кстати, руководство Украины и военные нас за это очень упрекают, что эти белорусские организации, которые сотрудничают с этими захваченными областями, попадут под санкции. Так мы уже и так под санкциями, уже дальше некуда попадать", – уточнил диктатор.

По его мнению, Украине не совсем правильно диктовать условия и рассказывать с кем сотрудничать Беларуси, поскольку Киев раньше Евросоюза и Америки ввел санкции против Минска.

"Поэтому, это вопрос, как минимум отложенный. Когда я буду ехать в Крым, я вас приглашу, обещаю. Если вы не побоитесь поехать", – резюмировал Лукашенко.

Между тем, самопровозглашенный президент Беларуси сделал резкое заявление о возможном включении Беларуси в состав России и намекнул на возможность вооруженного конфликта в случае таких попыток.