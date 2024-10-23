Поради Путіну, застосування ядерки, найстрашніша зброя РФ, війська КНДР в Україні: заяви Лукашенка на БРІКС

"Телеграф" зібрав наймаразматичніші заяви самопроголошеного президента РБ

Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко розповів, чи дає поради Володимиру Путіну, чи застосують ядерну зброю, його реакція на відправку в Україну військ КНДР та що буде, якщо НАТО буде на території нашої країни.

Про це він говорив з журналістом ВВС Стівеном Розенбергом та пропагандисткою РФ Ольгою Скабеевою. "Телеграф" зібрав заяви Олександра Лукашенка.

Поради Путіну

Журналіст поцікавився в Олександра Лукашенка, чи дає він поради Президенту Росії Володимиру Путіну про те, що настав час закінчувати війну в Україні.

"Ні, я не кажу, що настав час закінчувати. Ми з ним виробили єдину позицію – переговори", – відповів Президент Білорусі.

Окрім цього, він каже, що Захід хоче, аби Володимир Зеленський сів за стіл переговорів із Росією, для переговорів є можливість, але президент України нібито "уперся".

Застосування ядерної зброї

Президент Білорусі також заявив, що Путін не застосує ядерну зброю на території Білорусії без згоди президента республіки.

"Путін ніколи не застосує ту зброю, яку сьогодні розміщено на території Білорусі, без згоди президента Білорусі. Ви це чітко маєте розуміти і представляти. Білорусь за необхідності застосування ядерної зброї для захисту порадилася б із цього приводу з Росією. Це наш союзник. Так і з американцями весь Захід рекомендується. Ядерна зброя — це не страшилка, а потужний фактор, що стримує", — сказав він.

Реакція Лукашенка на відправку військ КНДР в Україну

Також в інтервʼю для ВВС Лукашенко відреагував на відправку військ КНДР в Україну, про що говорять не перший тиждень. За його словами, присутність військ КНДР була б ескалацією воєнного конфлікту.

"Нісенітниця! Це ескалація військового конфлікту. Ніколи Путін не піде на те, щоб когось умовляти, щоб збройні сили якоїсь країни вплутувалися в СВО і в конфлікт в Україні, особливо, як кажуть військові, "на передку", на лінії зіткнення", — прокоментував білоруський президент повідомлення про можливу присутність військовослужбовців із КНДР в Україні.

"Тобто КНДР не відправляє своїх військових?" – уточнив журналіст.

"Я в це не вірю. І вчора північнокорейці заявили, що це ворожіння на кавовій гущі. Ніколи такої розмови та переговорів не було. Я говорю за Путіна, знаючи його характер. У Росії населення вистачає, щоб вести військові дії", — наголосив Лукашенко.

Страшилки про найнебезпечнішу зброю

Лукашенко в інтерв'ю журналістці Ользі Скабєєвій на саміті БРІКС у Казані заявив, що у разі відправки Північноатлантичним альянсом своїх військ в Україну Росія може застосувати найнебезпечнішу зброю, яка є в арсеналі російської армії.

"Ну, якщо вони (Україна та Захід — NEWS.ru) захочуть запровадити туди війська НАТО — друга війна. Тоді військові Росії можуть дістати найнебезпечнішу зброю зі своїх складів", — сказав Лукашенко.

Раніше "Телеграф" писав, що командир "Ахмат" Апті Алаудінов напав на пропагандиста. Він також здав російську армію за злочини у Курській області.