У Кремлі відреагували на чутки про "таємне" привітання Путіна для Трампа

Обраного президента США привітали багато світових лідерів

У Кремлі спростували інформацію, що президент Росії Володимир Путін неформально привітав президента Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США. ЗМІ повідомляли, що це він нібито зробив непублічно.

Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ. Він назвав цю інформацію "недостовірною".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Путін нібито неофіційно, "через знайомих" по лінії російського МЗС привітав Трампа з перемогою на президентських виборах у США. Також зазначалося, що до привітань нібито приєдналися заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, голова правління "Сбербанку" Герман Греф та спікери палат парламенту РФ Валентина Матвієнко та В’ячеслав Володін.

Нагадаємо, Трамп переміг на виборах президента США, набравши 295 голосів виборщиків із 270 потрібних для перемоги. Його суперниця демократка Камала Харріс отримала лише 226 голосів виборщиків.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський вітав Трампа з перемогою на виборах та висловив сподівання, що він допоможе досягти справедливого миру в Україні.