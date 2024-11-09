Трамп формує команду: ЗМІ дізналися, хто може отримати посади в новій адміністрації

Деякі кандидати на посади в адміністрації Трампа вже відомі

У Дональда Трампа, який виграв вибори президента США, вже почали перевіряти потенційних кандидатів на ключові посади у новій адміністрації. Акцент в цьому процесі перехідна команда нового президента буде робити в першу чергу на відданості Трампу та його баченню політики США.

Про це пише видання The Hill. Зазначається, що вже підібрано список кандидатур, яких, скоріше за все, буде висунуто на посади у кабінеті міністрів, або призначено в апарат президента в Білому домі.

Видання наводить список кандидатур, які можуть зайняти місто у новому американському уряді:

Мільярдер Ілон Маск . Найменше, що він може отримати – посаду неформального радника президента США, але не виключається, що його влаштують в уряд офіційно. "На хвості" за собою Маск притягнув кількох співробітників SpaceX, яких порекомендував Трампу.

. Найменше, що він може отримати – посаду неформального радника президента США, але не виключається, що його влаштують в уряд офіційно. "На хвості" за собою Маск притягнув кількох співробітників SpaceX, яких порекомендував Трампу. Марко Рубіо . Може стати державним секретарем США. З 2014 закликав обкласти Росію максимально жорсткими санкціями, але нещодавно заговорив про "припинення війни" в Україні. Раніше в Сенаті США був одним з головних членів сенатського комітету з розвідки.

. Може стати державним секретарем США. З 2014 закликав обкласти Росію максимально жорсткими санкціями, але нещодавно заговорив про "припинення війни" в Україні. Раніше в Сенаті США був одним з головних членів сенатського комітету з розвідки. Стівен Міллер . Стане в команді Трампа старшим радником та буде відповідати за імміграційні питання.

. Стане в команді Трампа старшим радником та буде відповідати за імміграційні питання. Роберт Кеннеді-молодший. Може бути призначений на посаду, пов'язану з медициною та охороною здоров'я.

Зазначимо, що конгресмен Томас Коттон, якого планували зробити новим головою Пентагону, відмовився від призначення. Він планує залишатися у Конгресі та працювати там. Також Трамп вже зробив перше призначення – він призначив Сьюзен Вайлз головою апарату Білого дому – вперше в історії Сполучених Штатів цю посаду обійме жінка.

Нагадаємо, вибори в США проходять у два етапи. У вівторок, 5 листопада, відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія.

За інформацією ЗМІ, нова інавгурація Дональда Трампа намічена на 20 січня 2025 року. На цю мить невідомо, хто з високопоставлених гостей візьме участь у заході. Особливий інтерес викликає питання, чи відвідає інавгурацію Джо Байден, який у липні 2024 року зняв свою кандидатуру із передвиборчих перегонів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим займатиметься Трамп у перші дні свого президентства. Передбачається, що після повернення до Білого дому його рішення стосуватимуться нелегальної міграції та видобутку нафти. Він діятиме швидко та рішуче.