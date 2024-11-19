Ердоган висловився про нову ядерну доктрину РФ: що сказав президент Туреччини

Турецький президент поспішив прокоментувати дії Росії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловився про зміну Росією своєї ядерної доктрини.

Про це повідомляє dailysabah. Ця заява прозвучала під час прес-конференції на саміті "Групи двадцяти" у бразильському Ріо-де-Жанейро.

За словами Ердогана, у НАТО мають звернути увагу на зміну Росією ядерної доктрини. Він зазначив, що війна з використанням ядерної зброї "навряд чи має позитивний бік".

Ердоган вважає, що крок Москви щодо зміни ядерної доктрини повинні розглянути та оцінити офіційні особи НАТО.

"Росія має силу захистити себе, вона має заходи щодо свого захисту і повинна їх мати. Так само і ми, як країна НАТО, також повинні захищати себе та вживати заходів для свого захисту", — заявив президент Туреччини.

Нагадаємо, у вівторок, 19 листопада, Володимир Путін затвердив зміни до ядерної доктрини Росії. Тепер ядерна зброя може бути застосована у разі достовірних даних про масовий запуск БПЛА та ракет до Росії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент Франції Еммануель Макрон підтримав рішення Джо Байдена щодо ударів углиб Росії.