Признаков изменений в ядерных силах России нет, поэтому в США не беспокоятся

Несмотря на опасения некоторых "союзников" по НАТО, Соединенные Штаты не планируют изменять свою ядерную политику в ответ на то, что Россия изменила свою так называемую "ядерную доктрину". Решение Кремля не было чем-то неожиданным, а очередная попытка ядерного шантажа со стороны РФ не впечатляет.

Об этом официально говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома, сообщает информационное агентство Reuters. Представитель Совета Нацбезопасности заявил, что США ожидали такого шага, поскольку соответствующие сигналы Кремль посылал несколько последних недель.

"Не наблюдая никаких изменений в ядерной позиции России, мы не видим причин для корректировки нашей собственной ядерной позиции или доктрины в ответ на сегодняшние заявления России", – говорится в заявлении.

Позицию США подтвердили в Пентагоне, сообщил журналист "Радио Свобода" Остап Ярыш. Заместитель спикера Пентагона заявила, что признаков изменений в ядерных силах России нет, как нет и признаков готовности применить ядерное вооружение в Украине.

"У нас нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине, и мы не видим никаких изменений, которые необходимо внести в нашу собственную ядерную позицию", – отметила она.

Между тем, на фоне утверждения так называемым "президентом" России Владимиром Путиным обновленной "ядерной доктрины" РФ в стране-террористке поднялась волна запугиваний. Там начали нагнетать ситуацию, угрожая применением ядерного оружия в ответ на возможное разрешение президентом США Джозефом Байденом на нанесение Украиной ударов дальнобойными ракетами по целям на российской территории.

Ранее "Телеграф" говорил, что представляет собой утвержденная Путиным 19 ноября ядерная доктрина. Согласно ей, РФ может применить ядерное оружие, в частности, в случае достоверных данных о массовом запуске БПЛА и ракет в Россию.