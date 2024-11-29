Вигідно Трампу та Києву: в ЗМІ пояснили, чому Україна повинна обов'язково стати членом НАТО

Усі проблеми та умовності з прийняттям України можна оминути та проігнорувати – аби було б бажання

Україна повинна стати членом Північноатлантичного Альянсу, оскільки це одна з гарантій її захисту від подальших спроб російського режиму почати нову війну. Окрім того, вступ України до НАТО принесе безліч вигод як Альянсу, як Україні, так і президенту США Дональду Трампу.

Про це пише видання The Economist. Автори матеріалу пропонують визнати, що відновлення кордонів 1991 року – для України поки що нездійсненна мрія. Так, морально та юридично це українська територія, але зараз в Києва не вистачає сил, щоб повернути її.

Тому Україна повинна зосередитися на створенні умов для процвітання на контрольованій території. Для цього потрібні стабільність та зусилля з відновлення країни, а все це можливо тільки за умови захисту від нової агресії РФ – і роль такого запобіжника повинно зіграти саме членство в НАТО. В іншому випадку Альянс ризикує перетворити Україну на ворога НАТО, союзника Росії, або ж РФ через кілька років візьме Україну голими руками.

"Членство в НАТО допоможе запобігти перетворенню України на нестабільну, озлоблену державу, вразливу для маніпуляцій з боку Путіна, чия кінцева мета — дестабілізація і домінування в Європі. Крім того, до альянсу приєднається найбільша в Європі, найінноваційніша та загартована в боях армія й оборонна промисловість. Трамп міг би схвалити це, оскільки тоді НАТО знадобилося б менше американських військовослужбовців", – сказано у матеріалі.

Звісно, є питання статті 5 Статуту НАТО, але й тут є рішення, ще й не одне. Так, у 1949 році Норвегія приєдналася до НАТО, але із забороною базування сил Альянсу в країні у мирний час. У 1955 році до НАТО вступила Західна Німеччина, але гарантії НАТО не поширювалися на територію окупованої Радянським Союзом Східної Німеччини. Обидва рішення можна застосувати до випадку з Україною.

Також є проблема з підтримкою. В НАТО є відкрито проросійські члени, наприклад Угорщина та Словаччина. Для вступу в НАТО потрібна підтримка усіх 32 членів Альянсу. Але врешті-решт, якщо буде бажання, цей момент також можна обійти.

Видання додає, що Володимир Путін сподівається на занепад України внаслідок мирної угоди, а також на втрату інтересу з боку західних країн та можливість РФ переозброїти армію, відновити технічні можливості та спробувати атакувати знову. Проте всі ці його плани перекреслюються єдиним рішенням: Україна повинна вступити до НАТО.

"Уявіть, що за підтримки Заходу Україна використала б перепочинок для відновлення своєї економіки, оновлення політичної системи та стримування російської агресії. Завдання полягає в тому, щоб цей оптимістичний сценарій узяв гору над його похмурою альтернативою", – резюмували автори.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна хотіла б отримати запрошення на членство в НАТО. Це має статись до того, як Джо Байден залишить Білий дім, стверджуючи, що це було б гідною спадщиною для президента США.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, коли Україна може стати членом НАТО. Він також нагадав про позицію США, озвучену на саміті НАТО у Вашингтоні: місце України та майбутнє України – в Альянсі.