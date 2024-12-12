Трамп став людиною року за версією Time на два роки пізніше за Зеленського

Для багатьох це не стало несподіванкою

Відоме американське видання Time присвоїло звання "Людина року 2024" новообраному президенту США Дональду Трампу. За версією журналу, його політичне відродження не має рівних в американській історії.

Про це повідомляється на офіційному сайті Time. Крім нього в шорт-лист увійшли Ілон Маск, Кейт Міддлтон та Юлія Навальна.

У понеділок, 9 грудня, журнал Time оголосив короткий список претендентів на звання "Людина року". До нього увійшли Дональд Трамп, віце-президент Камала Гарріс, принцеса Уельська Кейт Міддлтон, мільярдер Ілон Маск та прем’єр Індії Біньямін Нетаньяху.

Переможця оголосили 12 грудня і ним очікувано став Дональд Трамп. Його обрали людиною року завдяки "історичній перемозі на виборах". Він став найстаршим президентом в історії країни і єдиним главою США, визнаним винним у кримінальній справі.

"Трамп розповів TIME, що одним із перших офіційних актів його президентства стане помилування більшості бунтівників, обвинувачених або засуджених за штурм Капітолію з метою перешкодити підтвердженню перемоги Байдена. "Це почнеться в першу годину", — каже він. "Можливо, у перші дев'ять хвилин". Трамп також планує вжити ранніх заходів щодо скасування багатьох указів Байдена та розширення буріння нафтових свердловин на федеральних землях", — ідеться в матеріалі.

Цікаво, що Трамп уже ставав людиною року за версією Time у 2016 році, коли він уперше виграв президентські вибори у США.

Минулого року "Людиною року" визнали Тейлор Свіфт.

Нагадаємо, американський впливовий журнал Time назвав "Людину року 2022" і за їх версією ним став президент України Володимир Зеленський та "дух України".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що нещодавно Трамп-молодший та американський мільярдер Ілон Маск посміялися з мему, де президент України Володимир Зеленський зображений в образі хлопчика з "Один дому", що стоїть поряд з Трампом.