Порошенко пропустив кожні 65% голосувань Ради та увійшов в ТОП нардепів-прогульників, — рух "ЧЕСНО"

Оприлюднено антирейтинг депутатів-прогульників

Петро Порошенко увійшов до ТОП-10 антирейтингу депутатів-прогульників, які пропустили понад 50% голосувань у Верховній Раді, повідомляє Рух "Чесно".

Згідно з аналітикою, 23 народні обранці пропустили більше половини голосувань у залі Верховної Ради. Найбільше голосувань проігнорували нардепи з ОПЗЖ – Вадим Рабінович та Вадим Столар. Окрім них, в топ увійшли нардепи, яких вже позбавили повноважень – Дмитро Шенцев, Андрій Деркач, Тарас Козак та Юрій Солод, а також Олександр Дубінський, який наразі перебуває у СІЗО. Очільник "Євросолідарності" Петро Порошенко, який пропустив понад 65% голосувань парламенту, замикає ТОП-10 антирейтингу.

Примітно, що Віктор Медведчук до позбавлення повноважень пропустив 59% голосувань, а Вадим Новинський – 61%, вони обидва у другій десятці рейтингу. Окрім Петра Порошенка, серед діючих нардепів у ТОП-20 – Олесь Довгий, Анжеліка Лабунська, Людмила Буймістер, Степан Івахів, Олександр Фельдман та Леся Василенко.

Аналітики "Чесно" відзначають, що чимало нардепів стали частіше пропускати засідання Ради саме після повномасштабного вторгнення. Так, в антилідерах із прогулів ті проросійські нардепи, хто втік з України у перші місяці повномасштабного вторгнення. Більшість врешті були позбавлені мандатів чи добровільно написали заяву про відмову від депутатства.

"Наприклад, колишня нардепка від забороненої ОПЗЖ Юлія Льовочкіна виїхала на початку вторгнення і, за даними журналістів, перебувала у Франції, а подружжя нардепів Наталія Королевська та Юрій Солод, за інформацією ЗМІ, перебралися в Дубай. Захисника російської церкви, екснардепа Вадима Новинського після запровадження проти нього санкцій РНБО помітили у Швейцарії: він проводив службу в найбільшій російській православній церкві Цюриха — храмі Воскресіння Христова", — зазначають у виданні.

Як повідомлялось раніше, Петро Порошенко увійшов в трійку найзаможніших українців разом з Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим. Порівняно з минулим роком статки Порошенка виросли з 950 мільйонів доларів та до понад 1,2 млрд доларів.