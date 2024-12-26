Знову танкер РФ зламався? Пролив Босфор терміново перекрили

Пролив перекрили в обидві сторони

У четвер, 26 грудня, було перекрито транзит суден через пролив Босфор в обидві сторони. Причиною стали неполадки танкера, який прямував до Росії.

Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на міністерство транспорту Туреччини. Який саме вантаж перевозив танкер наразі невідомо.

"Босфор тимчасово закритий для руху суден в обидві сторони через технічні проблеми танкера Cordelia Moon, що рухався з порту Ялова в бік Росії", — йдеться у повідомленні.

Водночас у мережі пишуть, що йдеться про танкер завдовжки 274 метри, який під прапором Панами йшов у бік Новоросійська. При цьому причини неполадок та те, який вантаж перевозило судно не розголошують.

Нагадаємо, внаслідок аварії та потопленням двох танкерів з мазутом у Керченській затоці пляжі Чорного моря на межі катастрофи. Адже все узбережжя в мазуті і трупах тварин. Волонтерам не вдається боротись з лихом власноруч, до того ж кількість мазуту щодня зростає.

Усього з моменту аварії двох танкерів загинуло 11 дельфінів та понад 140 птахів. З них 8 дельфінів виявили на пляжах Новоросійська, також волонтери виловили понад 700 птахів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Середземному морі після вибуху затонув російський корабель, частина екіпажу зникла.