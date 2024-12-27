Повреждение кабеля Estlink 2: в ЕС рассматривают новые санкции против "теневого флота" России

Европейские страны планируют значительно усилить меры по защите подводных кабелей

Европейский Союз планирует ввести новые санкции против российского "теневого флота" из старых танкеров на фоне того, что одно такое судно, которое затем задержала Финляндия, повредило электрокабель Estlink 2 в Балтийском море. Также ЕС значительно усилит охрану европейской критической инфраструктуры.

Об этом заявила высокий представитель Евросоюза по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас, ее заявление опубликовано на официальном сайте ЕС. Отмечается, что инцидент с повреждением Estlink 2 25 декабря стал "последним в серии возможных нападений на критическую инфраструктуру".

"Мы благодарны финским властям за их быстрые действия по выходу на борт подозреваемого судна… Мы решительно осуждаем любое умышленное разрушение критической инфраструктуры Европы. Подозреваемое судно является частью теневого флота России, угрожающего безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, против этого флота", – сказала она.

По словам Каллас, сейчас ведется совместное с Финляндией расследование. Кроме того, европейские страны планируют значительно усилить меры по защите подводных кабелей и другой морской критической инфраструктуры.

"Это будет улучшенный обмен информацией, новые технологии обнаружения, а также возможности подводного ремонта и международное сотрудничество… Мы по-прежнему стремимся обеспечить устойчивость и безопасность нашей критической инфраструктуры. Пока угрозы безопасности электроснабжения в регионе нет", – резюмировала она.

Как писал "Телеграф", в понедельник, 16 декабря, Совет Евросоюза одобрил 15-й пакет санкций против России. В него попали 54 физических лица и 30 организаций из РФ, Китая и КНДР. Меры направлены на решение проблемы обхода санкций ЕС и направлены против "теневого флота" Путина, а также против российского военно-промышленного комплекса.

Администрация действующего президента США Джозефа Байдена за полтора месяца до своего ухода рассматривает новые, более жесткие санкции против российской нефти. По мнению Белого дома, это усилит давление на российский режим и на перегреваемую российскую экономику.

Напомним, что в течение нескольких месяцев, последовавших за вторжением в Украину и введенными в ответ карательными ограничениями Запада, Россия накопила "теневой флот" для перевозки своей нефти по всему миру. Сейчас появляется все больше свидетельств того, что Москва начала делать то же самое для перевозки сжиженного природного газа.