Україна без електрики не залишиться: країна-сусідка відреагувала на погрози Фіцо — ЗМІ

Україна не залишиться без електрики у критичні моменти

Польща може вкотре прийти на допомогу Україні та збільшити обсяги постачання електроенергії. Тим самим вона готова замінити роль Братислави, якщо погрози прем’єра Словаччини Роберта Фіцо будуть втілені у життя.

Про це пише Bloomberg із посиланням на свої анонімні джерела. Зазначається, що польський уряд готовий збільшити виробництво електроенергії, щоб компенсувати дисбаланс в українській мережі.

Ці слова пролунали на тлі загроз Фіцо про те, що Словаччина припускає припинення постачання електрики Україні, якщо Київ не продовжить транзит російського газу своєю ГТС. Братислава за три роки повномасштабної війни так і не відмовилася від російського газу, що продовжує підривати ініціативи щодо зниження енергетичної залежності ЄС від РФ.

Як відомо, контракт про транзит газу через територію України спливає 31 грудня і в Києві чітко дали зрозуміти, що не мають наміру його продовжувати. Однак президент Володимир Зеленський говорив, що українська ГТС може бути використана для транзиту з інших країн, якщо це знадобиться Євросоюзу.

Варто зазначити, що українські експерти кажуть, що якщо постачання електрики зі Словаччини припиниться, це не вплине на ситуацію з електрикою в Україні, оскільки вона здатна отримувати її ще з трьох країн ЄС.