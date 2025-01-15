Росія заявила, чого хоче від України після інавгурації Трампа

У Кремлі дали зрозуміти, що припиняти війну та йти на поступки не на своїх умовах вони не збираються

Росія не буде згодна припинити війну в Україні навіть після інавгурації в США Дональда Трампа, якщо Київ та його союзники не виконають вимог Москви.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на російського політолога та громадського діяча Павла Даниліна, який співпрацює з владою РФ. За його словами, Кремль наполягатиме на виконанні проекту домовленостей, які нібито були укладені у Стамбулі у 2022 році.

За версією Росії, це означає:

відмова України від вступу до НАТО;

нейтральний статус України (фактично, статус нашої країни як держави-васалу РФ чи підконтрольної російській владі території);

припинення "розширення НАТО на Схід" за рахунок інших республік колишнього СРСР (Молдова та Грузія);

скорочення кількості особового складу та озброєнь Збройних сил України (фактично роззброєння з боку України та її незахищеність від ймовірного нового вторгнення Росії);

заборона на участь України в будь-яких спільних військових навчаннях з іншими країнами (перш за все НАТО — Ред.) без дозволу Росії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, соратники Трампа зрозуміли, що для врегулювання війни між Росією та Україною знадобляться місяці, а не дні.