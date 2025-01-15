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Россия заявила, чего хочет от Украины после инаугурации Трампа

Автор
Евгений Устименко
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После инаугурации Трампа Кремль будет и дальше "гнуть свою линию" по Украине Новость обновлена 15 января 2025, 18:01
После инаугурации Трампа Кремль будет и дальше "гнуть свою линию" по Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

В Кремле дали понять, что прекращать войну и идти на уступки не на своих условиях они не собираются

Россия не будет согласна прекратить войну в Украине даже после инаугурации в США Дональда Трампа, если Киев и его союзники не выполнят требования Москвы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на российского политолога и общественного деятеля Павла Данилина, который сотрудничает с властями РФ. По его словам, Кремль будет настаивать на выполнении проекта договоренностей, которые якобы были заключены в Стамбуле в 2022 году.

По версии России, это означает:

  • отказ Украины от вступления в НАТО;
  • нейтральный статус Украины (фактически, статус нашей страны как государства-вассала РФ или подконтрольной российским властям территории);
  • прекращение "расширения НАТО на Восток" за счет других республик бывшего СССР (Молдовы и Грузии);
  • сокращение количества личного состава и вооружений Вооруженных сил Украины (фактически, разоружение со стороны Украины и ее незащищенность от вероятного нового вторжения России);
  • запрет на участие Украины в любых совместных военных учениях с другими странами (прежде всего НАТО — Ред.) без разрешения России.

Как сообщал "Телеграф" ранее, соратники Трампа поняли, что для урегулирования войны между Россией и Украиной потребуются месяцы, а не дни.

Теги:
#Украина #США #Россия #Война #Владимир Путин #Дональд Трамп #Стамбульская встреча