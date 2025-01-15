Без НАТО в найближчому майбутньому: команда Трампа підтримала основні пункти його мирного плану

Продовжуються консультації з цього приводу

Загалом радники Трампа підтримують ідею виключити можливість членства України в НАТО з порядку денного, принаймні в доступному для огляду майбутньому, і заморозити конфлікт на нинішніх лініях фронту. При цьому точні контури мирного плану новообраного президента США продовжують активно обговорюватися.

Про це повідомляє видання Reuters. За даними ресурсу, американські чиновники зіткнулися з жорстокою реальністю і зрозуміли, що для врегулювання війни в Україні знадобляться місяці, а не дні.

Більшість високопосадовців Трампа також виступають за надання Україні матеріальних гарантій безпеки, таких як створення демілітаризованої зони, що патрулюється європейськими військами. Також у найближчому майбутньому Україну не прийматимуть до НАТО.

Це головні позиції мирного плану Трампа, які підтримують його радники.

При цьому видання наголошує, що в останні місяці Росія досягла значних успіхів на полі бою. І хоча це далося Кремлю величезною ціною у вигляді людей і техніки, багато аналітиків стверджують, що Путін має стимул зволікати з укладенням угоди, поки він намагається отримати контроль над більшою територією України.

Нагадаємо, глава Росії Володимир Путін відкинув мирний план, який розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа. Він передбачає відстрочення членства України в НАТО як мінімум на 10 років як одну з умов припинення війни.

При цьому 26 грудня Лавров заявив, що Москва готова піти на діалог з адміністрацією Трампа щодо обговорення перемир’я та припинення війни в Україні. Але Кремль сподівається, що Білий дім як слід "вникне у причини конфлікту".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дональд Трамп активно тисне на країни Європейського Союзу, намагаючись змусити їх надавати Україні більше військової допомоги. Здавалося б, це хороша новина, але є нюанс: таким чином, Трамп планує значно скоротити військову допомогу Україні з боку США.