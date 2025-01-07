Не відразу після інавгурації Трампа. Коли може з'явитися угода між Україною та РФ - ЗМІ

Обраний президент США обіцяв покласти край війні за 24 години

Мирна угода між Україною та Росією може зʼявитися вже до Великодня. Проте вона може бути важкою для Києва.

Таку думку висловив науковий співробітник американського аналітичного центру Yorktown Institute Роберт Кларк, пише Sky News. Видання нагадало, що обраний президент США Дональд Трамп заявив, що припинення війни в Україні є одним із його головних міжнародних пріоритетів, коли він вступить на посаду.

"Це буде неймовірно важко для України. Я думаю, що люди дійсно повинні поважати той факт, що це рішення України. Зрештою, це не Америка і не Британія. Я думаю, що американська сторона розглядатиме можливість укладання якоїсь угоди точно до Великодня", — наголосив Кларк.

На його думку, все зводиться до того, "чим готовий пожертвувати президент Путін, особливо в таких районах, як Курськ, а також, на жаль, скільки готовий пожертвувати президент Зеленський".

Нагадаємо, що стали відомі деталі плану Кіта Келлога, якого обраний президент США висунув на посаду спецпредставника з питань України та Росії, щодо заморожування війни в Україні. Зокрема, у ньому йдеться про припинення ізоляції Росії. Своєю чергою глава Росії Володимир Путін відкинув мирний план, який розробляє команда Трампа.