Економіка тріщить? Путін вважає, що Росія досягла цілей війни, - Reuters

Глава Кремля визнає значний тиск війни на російську економіку

В той час як президент США Дональд Трамп вимагає від Росії припинити війну в Україні, погрожуючи новими санкціями, глава РФ Володимир Путін дедалі більше стурбований проблемами в російській економіці. Саме стан економіки переконав частину еліт Росії схилятися до припинення війни шляхом переговорів.

Про це пише Reuters з посиланням на обізнані джерела. Трамп, невдовзі після того, як офіційно став президентом закликав Росію зупинити війну, заявивши, що якщо це не буде зроблено, він тиснутиме на РФ економічно. При цьому за кілька днів до інавгурації Трампа адміністрація президента США Джо Байдена ввела найширший пакет санкцій, спрямованих проти доходів Росії від продажу нафти та газу.

Зазначається, що за минулий рік Росії вдалося досягнути найбільших територіальних придбань з перших днів війни. Зараз армія РФ контролює майже п'яту частину України.

За словами одного з джерел, знайомих із позицією Кремля, Путін вважає, що основних цілей війни вже досягнуто. Зокрема йдеться про контроль над територіями, що з'єднують материкову частину Росії з окупованим Кримом, а також ослаблення української армії.

Путін також визнає значний тиск війни на російську економіку. Він погоджується, що у РФ "дійсно великі проблеми", такі як вплив високої процентної ставки на невійськові підприємства.

Розчарування Путіна було очевидним на зустрічі з керівниками бізнесу 16 грудня. Тоді він вилаяв двох високопосадовців відповідальних за економіку, повідомили два джерела. Також глава Кремля був явно незадоволений тим, що приватні інвестиції скорочуються через вартість кредиту.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський заявив, що всі, хто дійсно хоче припинення війни в Україні, мають правильно будувати комунікації. В першу чергу її треба проводити з Трампом і лише потім — з Путіним.