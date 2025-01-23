Готові до діалогу? У Путіна вперше відреагували на ультиматум Трампа

Трамп обирає економічні інструменти впливу

Погрози президента США Дональда Трампа не здивували Росію, адже в них немає "нічого нового". Кремль і досі відкритий до діалогу і чекає на "відповідні сигнали".

Про це заявив прессекретар лідера Росії Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ. За його словами, нові санкції, які США може накласти на РФ, у разі відмови укладати "угоду" про припинення війни в Україні, не перші.

"Особливо якихось нових елементів ми тут не вбачаємо", — заявив Пєсков.

Він наголосив, що за першого свого президентства Трамп добре продемонстрував світу, що економічні інструменти впливу у нього в пріоритеті. Він "часто вдавався до санкційних методів", адже йому "подобаються ці методи". Через це Кремль не думає, що Трамп використає якісь нові елементи найближчим часом.

"Ми дуже уважно спостерігаємо за усією риторикою, за всіма заявами, ми ретельно фіксуємо всі нюанси", — додав представник Кремля.

Ба більше Росія готова до "рівноправного діалогу зі США" і чекає відповідних сигналів від Вашингтона. Але, за словами Пєскова, їх ще не було.

"Чекаємо сигналів, яких поки не надходило", — додав пропагандист.

Нагадаємо, що, за словами політолога Євгена Магди, в ультиматумах Трампа дійсно немає нічого нового. Наразі він хоче закінчити війну в Україні економічними інструментами, а не військовими.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Трамп обрав більш жорстоку позицію щодо Росії, ніж очікувалось.