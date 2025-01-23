Взаємопорозуміння без важелів. Чи натисне Сі на Путіна, щоб припинити війну в Україні

З чутливих для якоїсь зі сторін питань — інша йде на поступки

Зв'язок між подіями довкола війни в Україні, а також американо-китайськими стосунками дуже слабкий. Тому діалог між президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном буде вибудовуватись на окремому треку, і наша війна буде в цьому процесі присутня дуже слабко.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин НаУКМА Дмитро Єфремов. На його думку, і у Трампа, і у Сі Цзіньпіна небагато важелів впливу на поведінку Путіна.

Більше читайте у публікації: "США та Китай будуть мірятись у кого більше…впливу: чи вистоїть в цьому штормі Україна".

— Крім того, у Сі Цзіньпіна не дуже сильно налагоджений контакт і з українською стороною. Формально ми весь час кажемо, що підтримуємо на найвищому рівні контакти, тим не менш, цей діалог носить доволі хаотичний, безсистемний характер. Китай намагається дистанціюватися від України, а тому взаємопорозуміння між нами немає. Натомість є достатньо взаємопорозуміння між Росією та Китаєм. І я не можу сказати, що у Китаю є вирішальні важелі впливу на РФ, — каже політолог.

Він погоджується, що значною мірою Росія залежить від Китаю, але Пекін ніколи не використовував ці інструменти, щоб підштовхнути Москву радикально змінити свою позицію щодо України.

— Більше того, РФ та Китай описують свої стосунки як стратегічну координацію. Це означає, що по чутливих питаннях для якоїсь із сторін інша сторона буде йти на поступки. Отже, якщо для Путіна важливо досягти значимого результату у війні з Україною, то Сі Цзіньпін буде його підстраховувати, а не тиснути, — підсумував Дмитро Єфремов.

Нагадаємо, доцент Інституту міжнародних відносин, кандидат політичних наук Микола Капітоненко пояснив "Телеграфу", як Трамп завершить війну в Україні через Китай.