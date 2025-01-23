Путин прервал совещание из-за важного зарубежного звонка. Ему набрал "переговорник" по Украине

Путин заинтриговал звонком

Президент России Владимир Путин неожиданно прервал правительственное совещание из-за срочного международного телефонного разговора. Во время онлайн-совещания он должен был заслушать доклады представителей власти, но заранее отметил, что ему нужно будет отойти на 5 минут из-за срочного телефонного звонка.

Путин обещал вернуться быстро и попросил не останавливать совещание из-за его отсутствия. Кто ему звонит по телефону, президент РФ не уточнил. Соответствующее видео распространяют в российском сегменте соцсетей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении позвонить по телефону российскому лидеру. По его словам, это может произойти вскоре после инаугурации, но точного времени он не назвал. Отметим, что в Кремле во время совещания на часах было около 16:00. В настоящее время в Вашингтоне 8 утра, так что президент США Дональд Трамп мог быть уже на рабочем месте.

Но на самом деле Путину звонил никакой не Трамп, а президент Гвинеи Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Об этом сообщают в Кремле. Эмбало еще в 2022 году встречался с Путиным, называл себя "братом и другом" РФ и просил его о поставках военной техники. После этого он также приехал в Киев и передал Зеленскому, что Путин готов к переговорам. Когда Эмбало попросили объяснить свою позицию, он сказал, что Украина также его стратегический партнер, а Россия и Украина – "братские народы".

Также ранее "Телеграф" писал, что Путину придется умолять о завершении войны до конца года. Так считают в Time.