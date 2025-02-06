Перший сигнал прогресу? В Кремлі натякнули на контакти з США, в WSJ пояснили, що це означає

Путінська риторика залишається такою ж твердолобою, як і була

В Кремлі вперше визнали, що між США та Росією йдуть контакти на офіційному рівні. Москва та Вашингтон, схоже, обговорюють потенційний план припинення війни в Україні, якщо вірити тому, що заявляють в оточенні мешканця Кремля Володимира Путіна – а офіційне визнання такого обговорення може бути своєрідним сигналом готовності до переговорів.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal. Зазначається, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 5 лютого на брифінгу перед російськими пропагандистами заявив, що контакти "між окремими державними структурами" є та вони активізувалися.

"Президент Дональд Трамп неодноразово обіцяв досягти угоди між "президентом" Росії Володимиром Путіним і його українським президентом Володимиром Зеленським за столом переговорів. Минулого тижня Трамп заявив, що його адміністрація вже мала серйозні дискусії з Росією щодо конфлікту, але надав мало деталей. Раніше Пєсков ухилявся від запитань про ініціативу США, але його коментарі в середу стали першим випадком, коли він визнав, що контакти на якомусь рівні відбуваються", – вказує видання.

Заява Пєскова прозвучала у момент, коли Україна та Росія, на перший погляд, готові вести переговори щодо припинення війни. Путін, чия легітимність знаходиться під великим питанням, заявив, що Зеленський нібито "нелегітимний", але РФ готова до переговорів з ним. Зі свого боку Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл прямих переговорів з Путіним попри законодавчу заборону на переговори з мешканцем Кремля, яка існує в Україні.

"Підтвердження контактів Кремлем є першим конкретним сигналом прогресу в переговорах після місяців невизначеності щодо здатності Трампа виконати свої обіцянки. Відсутність будь-якої підтвердженої комунікації між двома лідерами або планів щодо зустрічі, до якої публічно закликав Трамп, змушує спостерігачів здогадуватися про те, як швидко можуть розпочатися будь-які потенційні переговори", – пише газета.

З одного боку, риторика Трампа на адресу Росії та Путіна сповнена примусу, нетерпіння та погроз. Зокрема, адміністрація нового президента США планувала впровадити проти РФ посилені санкції, а також знизити ціну на нафту, основний експортний товар Росії, до значень, коли російська економіка була зруйнована.

З іншого боку, Путін розсипається у компліментах Трампу, розуміючи, що новий лідер США може дуже жорстко вдарити по РФ. Але загалом путінська риторика залишається такою ж твердолобою, як і була: він байдужий до мирних пропозицій Трампа та не хоче відступати від своїх вимог – тобто, привласнити 20% території України та зробити Київ фактично своїм маріонетковим режимом.

"Якщо переговори почнуться серйозно, обидві сторони зіткнуться з безліччю складних питань, зокрема, чи збереже Росія всю українську територію, яку вона здобула під час бойових дій, чи отримає пом’якшення санкцій. Майбутнє України не менш складне, і залишаються питання про те, як вона буде розміщена в західній архітектурі безпеки та які гарантії їй будуть надані, щоб запевнити, що Росія не нападе знову", – резюмувало видання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог збирається представити союзникам план щодо припинення війни. Імовірно, його буде озвучено під час Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться 14-16 лютого в столиці Баварії.