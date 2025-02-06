Первый сигнал прогресса? В Кремле намекнули на контакты с США, в WSJ объяснили, что это значит

Путинская риторика остается такой же твердолобой, как и была

В Кремле впервые признали, что между США и Россией идут контакты на официальном уровне. Москва и Вашингтон, похоже, обсуждают потенциальный план прекращения войны в Украине, если верить тому, что заявляют в окружении обитателя Кремля Владимира Путина – официальное признание такого обсуждения может быть своеобразным сигналом готовности к переговорам.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. Отмечается, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 5 февраля на брифинге перед российскими пропагандистами заявил, что контакты "между отдельными государственными структурами" есть и они активизировались.

"Президент Дональд Трамп неоднократно обещал достичь соглашения между "президентом" России Владимиром Путиным и его украинским президентом Владимиром Зеленским за столом переговоров. На прошлой неделе Трамп заявил, что его администрация уже имела серьезные дискуссии с Россией по поводу конфликта, но предоставил мало деталей. Ранее Песков уклонялся от вопросов об инициативе США, но его комментарии в среду стали первым случаем, когда он признал, что контакты на каком-то уровне происходят", – отмечает издание.

Заявление Пескова прозвучало в момент, когда Украина и Россия, на первый взгляд, готовы вести переговоры по прекращению войны. Путин, чья легитимность находится под большим вопросом, заявил, что Зеленский якобы "нелегитимен", но РФ готова к переговорам с ним. Со своей стороны Зеленский заявил, что готов сесть за стол прямых переговоров с Путиным, несмотря на законодательный запрет на переговоры с жителем Кремля, который существует в Украине.

"Подтверждение контактов Кремлем является первым конкретным сигналом прогресса в переговорах после месяцев неопределенности относительно способности Трампа выполнить свои обещания. Отсутствие какой-либо подтвержденной коммуникации между двумя лидерами или планов по встрече, к которой публично призвал Трамп, заставляет наблюдателей догадываться о том, как быстро могут начаться".

С одной стороны, риторика Трампа в адрес России и Путина исполнена принуждения, нетерпения и угроз. В частности, администрация нового президента США планировала ввести против РФ усиленные санкции, а также снизить цену на нефть, основной экспортный товар России, до значений, когда российская экономика была бы разрушена.

С другой стороны, Путин рассыпается в комплиментах Трампу, понимая, что новый лидер США может очень жестко ударить по РФ. Но в целом путинская риторика остается такой же твердолобой, как и была: он безразличен к мирным предложениям Трампа и не хочет отступать от своих требований – то есть присвоить 20% территории Украины и сделать Киев фактически своим марионеточным режимом.

"Если переговоры начнутся серьезно, обе стороны столкнутся с множеством сложных вопросов, в частности, сохранит ли Россия всю украинскую территорию, которую она получила во время боевых действий, получит ли смягчение санкций. Будущее Украины не менее сложно, и остаются вопросы о том, как она будет размещена в западной архитектуре безопасности и какие гарантии ей будут предоставлены, чтобы заверить, что Россия не нападет снова", – резюмировало издание.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог собирается представить союзникам план по прекращению войны. Вероятно, он будет озвучен во время Мюнхенской конференции, которая состоится 14-16 февраля в столице Баварии.